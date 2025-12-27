Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

Paul Put en Oeganda kwamen vandaag voor de tweede keer in actie op de Afrika Cup. Onze landgenoot en zijn spelers konden opnieuw niet winnen.

Put en co liepen in hun eerste wedstrijd in Groep C tegen een duidelijke 3-1-nederlaag aan tegen Tunesië. Oeganda kwam toen 3-0 achter en kon enkel nog de eer redden.

De tweede wedstrijd van Oeganda won daardoor serieus aan belang, want een nederlaag zou zwaar kunnen doorwegen in de eindafrekening. De tegenstander was deze keer Tanzania, op papier een veel minder sterk land dan Tunesië.

Oeganda mist een strafschop

Oeganda kwam ook deze keer op achterstand. Simon Msuva bracht Tanzania op een 1-0-voorsprong vanaf de strafschopstip. Uche Ikpeazu scoorde tien minuten voor tijd echter de gelijkmaker voor Oeganda, dat nog een uitgelezen kans kreeg op de winst.

In de extra tijd mocht Allan Okello immers aanleggen vanaf elf meter, maar hij miste. Oeganda bleef zo steken op 1-1 en blijft achter met 1 op 6. Ook Tanzania heeft 1 punt.



Oeganda sluit zijn groepsfase af met een duel tegen Nigeria, een lastige opdracht. De beste twee van elke groep en de vier beste derdes boeken een ticket voor de volgende ronde.