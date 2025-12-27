Amper 59 speelminuten en ook Leko laat man van zes miljoen euro links liggen: transfer op til

Zaid Romero zit op een zijspoor bij Club Brugge. Zijn redding zou kunnen komen door een terugkeer naar zijn vaderland. En zo lijkt een vertrek van de man van zes miljoen euro nakend te zijn.

Vorig seizoen had Zaid Romero al te weinig laten zien voor een transfer van zes miljoen euro. De jongen is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de door de markt vastgestelde prijs, maar hij heeft teleurgesteld met slechts zes basisplaatsen in de competitie tijdens zijn eerste jaar bij het Venetië van het Noorden.

Gedaald in de hiërarchie bij Club Brugge?

Zijn tweede seizoen had er een van de doorbraak kunnen zijn, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Er is de concurrentie van Brandon Mechele en Joel Ordonez, maar de Argentijnse verdediger stelt ook niet gerust en hij heeft enkele kostbare fouten gemaakt die hem enkele posities hebben doen dalen in de hiërarchie.

Na een fout tijdens de tweede speeldag tegen KV Mechelen heeft hij sindsdien niet meer gespeeld. Romero was een tijdlang geblesseerd aan zijn rug, maar vooral sportieve keuzes verklaren zijn verbanning. Ivan Leko heeft hem bovendien nog niet op het wedstrijdblad gezet sinds zijn terugkeer.

Terugkeer naar eigen land en club de oplossing voor Zaid Romero?

59 speelminuten ... Een vertrek deze winter lijkt onvermijdelijk. Dat komt goed uit, want er zijn ondanks alles kandidaten om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Om te beginnen is er interesse van Estudiantes de la Plata, zijn oude club. Romero heeft daar de Beker en de Ligabeker gewonnen en is er nog steeds geliefd.

Lees ook... "Zo wit als een laken": er viel Johan Boskamp iets op aan Hayen, maar hij heeft ook goed nieuws voor Genk›

Volgens het lokale medium CieloSports werkt Estudiantes aan een huurdeal voor deze winter. De aanwezigheid van trainer Eduardo Domínguez, die hem heel goed kent en het team wil versterken met het oog op de Copa Libertadores, zou een doorslaggevende factor in dit dossier kunnen zijn.