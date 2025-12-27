Antwerp komt met update over doelman Nozawa na zware botsing: dit is er aan de hand

en ijskoude stilte viel zaterdag over de Bosuil na een zware botsing in de slotfase tegen Zulte Waregem. Doelman Taishi Nozawa bleef roerloos liggen en zorgde voor grote ongerustheid bij spelers, staf en supporters. Antwerp kwam kort na de match met een update.

De Bosuil werd zaterdag opgeschrikt door een akelig moment tijdens de slotfase van de wedstrijd tegen Zulte Waregem. De wedstrijd werd overschaduwd door een lelijke botsing tussen doelman Taishi Nozawa en Essevee-spits Ementa.

Nozawa bleef bewusteloos op de grond liggen en clubdokters kwamen meteen helpen. Hij zou zo'n drie minuten lang buiten westen zijn geweest.

Nadien kon hij rechtstaan en werd hij, met behulp van dokters, van het veld gedragen. Alle spelers op het veld waren zwaar onder de indruk, sommigen lieten tranen.

Nozawa loopt hersenschudding op

De Japanse keeper werd snel naar het ziekenhuis gebracht. Antwerp kwam niet veel later met een geruststellende update. De schade valt al bij al mee.

Lees ook... Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase›

"Onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat onze doelman Taishi Nozawa een hersenschudding heeft opgelopen ten gevolge van de botsing aan het einde van de wedstrijd van vanmiddag. Onze doelman mag het ziekenhuis verlaten en gaat thuis verder herstellen", schrijft Antwerp.