Burgess (Union SG) slaat na rode kaart keihard terug naar ... Vandenbroeck (Zulte Waregem)

Christian Burgess eindigde zijn sportjaar met een uitsluiting na twee gele kaarten. Daarover was de speler achteraf ook absoluut niet te spreken. Hij hield zich op geen enkele manier in en was kristalhelder over de zaak.

Een week geleden maakte Christian Burgess op Instagram een vriendelijke grap over de reactie van Sven Vandenbroeck, die vond dat Union SG steeds werd bevoordeeld door de Belgische scheidsrechters. Deze keer gaf de Engelse verdediger commentaar op zijn eigen situatie.

Op bezoek bij Cercle Brugge in Jan Breydel werd Burgess uitgesloten na twee gele kaarten, wat pas de tweede keer is dat dit voorviel in de Pro League sinds zijn komst naar het Dudenpark meer dan vijf jaar geleden.

🟥 | Christian Burgess reçoit également un deuxième carton jaune. ❌😬 #CERUSG pic.twitter.com/6gatccigEJ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 26, 2025

Zijn ironische applaus richting Lothar D'Hondt bij zijn vertrek bevestigt het onbegrip. Op zijn Instagram-account bekritiseerde hij de scheidsrechter voor een gebrek aan coherentie, en stelde dat zijn eerste gele kaart onterecht was ("Mijn eerste tackle was perfect eerlijk"), en dat Pieter Gerkens slechts een waarschuwing kreeg voor een tackle die volgens hem gevaarlijker was, enkele minuten voor zijn uitsluiting.



Christian Burgess was het niet eens met eerste gele kaart

Hij balanceert vaak op het randje met zijn ingrepen, maar Christian Burgess kon deze keer niet ontsnappen, waardoor Union de wedstrijd moest eindigen met tien tegen tien. Hoewel de gevolgen uiteindelijk niet al te groot zijn, is hij toch not amused.

"En sommigen zullen nog steeds zeggen dat Union de scheidsrechters mee heeft...", prikte hij naar Vandenbroeck & co. David Hubert zal het zonder zijn aanvoerder moeten stellen bij de herstart van de competitie tegen KV Mechelen.