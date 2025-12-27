Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

Marc Giger kwam dit jaar bij Union SG terecht, ondanks interesse van clubs uit andere competities. De Zwitser legt uit waarom zijn keuze nu net op de Brusselaars viel.

Giger landde in januari bijna onopgemerkt bij Union. De 20-jarige Zwitser verliet Schaffhausen in een transfer waarmee 350.000 euro gemoeid was. Het was een gok voor de club en de speler, die in de tweede klasse van zijn land uitkwam.

Giger speelt dit seizoen echter niet veel en moet vaak genoegen nemen met een rol als invaller. Ondanks zijn beperkte speelminuten zit hij toch aan dertien optredens in de competitie. De Zwitser was daarin goed voor drie goals en één assist.

In een interview met Le Soir vertelt Giger hoe hij precies bij Union terechtkwam. "Ik was op vakantie in Mexico toen mijn zaakwaarnemer me belde. Hij vertelde me dat Union een videogesprek met me wilde. De meeting duurde bijna een uur. Ik luisterde aandachtig", aldus Giger.

Giger was meteen overtuigd

"Ze deden me hun plan uit de doeken", gaat Giger verder. "Ze gaven me de carrières van Victor Boniface en Deniz Undav als voorbeeld. Het was een ingewikkeld schema, met veel trainingen. En bovenal vergde het veel geduld. Maar ik was overtuigd."



Na de meeting was zijn keuze gemaakt. "Ik heb mijn zaakwaarnemer meteen gezegd dat ik naar Union wilde, ondanks de interesse vanuit Italië, Duitsland en Zweden."