'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

Bayern München speelde een geweldig eerste deel van het seizoen 2025/26 en verloor nog niet in de Bundesliga. Vincent Kompany moet nu in de nabije toekomst misschien wel het vertrek vrezen van een absolute sterkhouder.

Bayern telt in de Bundesliga al negen punten meer dan eerste achtervolger Borussia Dortmund, waardoor de titelstrijd al beslist lijkt in Duitsland. Ook in de Champions League doet Der Rekordmeister het goed, met 15 op 18. Er werd enkel verloren van Arsenal.

Veel interesse voor Michael Olise

Een van de sterkhouders van Bayern is Michael Olise. De 24-jarige Fransman draait zijn tegenstanders bij wijlen tureluurs en was al goed voor 10 goals en 14 assists in 25 optredens dit seizoen.

Olise kwam in 2024 voor 53 miljoen euro over van Crystal Palace en groeide in sneltempo uit tot een smaakmaker in Beieren. Dat is ook clubs in het buitenland niet ontgaan.

Zo schrijft transferexpert Ekrem Konur op X dat Olise kan rekenen op interesse van PSG, Liverpool, Manchester City en Arsenal. Die clubs zouden zelfs een bod voorbereiden, als we Konur mogen geloven. Bij Liverpool zou hij de opvolger kunnen zijn van Mohamed Salah.

Bayern zou naar verluidt mikken op meer dan 100 miljoen. Bepaalde bronnen zijn iets specifieker en hebben het over een prijskaartje van 130-140 miljoen euro. Olise heeft nog een contract tot midden 2029 bij Bayern, dat daardoor in een sterke onderhandelingspositie zit.



