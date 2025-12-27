Afrika Cup: DR Congo, met enkele vertrouwde namen, houdt Senegal in bedwang

In december en januari staat opnieuw de Afrika Cup op de planning. De DR Congo - met heel wat vertrouwde namen - hield zaterdag grootmacht Senegal in bedwang.

De DR Congo was goed aan zijn campagne gestart met een 1-0-zege tegen Benin. Théo Bongonda (ex-Zulte Waregem en -Genk) maakte toen de enige treffer van de wedstrijd. Senegal nam in zijn opener dan weer de maat van Botswana. 3-0 werd het, na goals van Nicolas Jackson (x2) en Cherif Ndiaye.

In het onderlinge duel werd het 1-1. Met Noah Sadiki, Théo Bongonda en invallers Joris Kayembe en Michel-Ange Balikwisha kwamen heel wat namen in actie met een link met de Jupiler Pro League.

Bakambu schenkt de DR Congo een voorsprong

Cedric Bakambu, een aanvaller van Real Betis, zette de DR Congo na een uur spelen op voorsprong. Senegal reageerde echter snel; Mané scoorde in de 69ste minuut de gelijkmaker.

Daarna werd er niet meer gescoord. Beide ploegen tellen na twee groepswedstrijden nu vier punten. Senegal gaat op kop in Groep D met een beter doelsaldo; de DR Congo is tweede.



In de andere groepswedstrijd haalde Benin het van Botswana met 1-0. Yohan Roche scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Benin is derde in de groep, Botswana troosteloos laatste.