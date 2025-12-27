Zulte Waregem en Sven Vandenbroeck blijven in zelfde bedje ziek ondanks "beste eerste helft"

Zulte Waregem had aanspraak op meer maar moet toch zonder puntengewin huiswaarts keren van het Bosuilstadion. Essevee kwam nochtans op voorsprong maar kon die score niet vasthouden.

Goed voetbal, geen punten

Trainer Sven Vandenbroeck had op de persconferentie na affluiten een déjà vu-gevoel bij de wedstrijd van zijn ploeg. "Technisch en tactisch was het een goede eerste helft en voetbalden we de betere kansen bij elkaar. Naar mijn gevoel moesten we met 0-2 gaan rusten in plaats van 1-1", aldus Vandenbroeck.

Na één helft was Zulte Waregem inderdaad de betere ploeg in de minste eerste helft van Antwerp in enkele weken tijd. Alle statistieken waren in het voordeel van Essevee, behalve de score.

"De details doen ons pijn op dit moment, ook bij de tegendoelpunten. Het zorgt ervoor dat we niet het resultaat halen waar we naar gewerkt hebben en dat is niet de eerste keer dit seizoen. Er staat een groep die mee in het plan wilt gaan en dat resultaart vaak in goede periodes van 45-60 minuten maar het puntengewin is anders", zuchtte hij.

Nooit weggespeeld

Dat puntengewin is inderdaad helemaal anders want de laatste zege van Zulte Waregem dateert al van midden oktober, toen tegen KAA Gent; "Het was misschien wel onze beste eerste helft van het seizoen, samen met die tegen Gent", herinnert Vandenbroeck zich.



Hij besluit alleszins zijn analyse van de laatste wedstrijd van het jaar met een positieve noot: "We hebben periodes gehad waarin we met dit spel regelmatig wonnen, nu is dat even weg. Maar hoe we ons vandaag presenteerden, kunnen we tegen iedereen wel iets halen. Zo worden we nooit weggespeeld."