Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"

Foto: © photonews

Aleksandar Stankovic blijft indruk maken bij Club Brugge, maar zijn toekomst lijkt steeds meer richting Milaan te wijzen. Bij Inter volgen ze hem op de voet, en dat blijkt ook uit de woorden van coach Cristian Chivu.

Club Brugge zal Aleksandar Stankovic naar alle waarschijnlijkheid niet lang kunnen houden. De middenvelder werd afgelopen zomer overgenomen van Inter Milan, dat over een terugkoopoptie beschikt.

Clubs uit de Premier League en Bundesliga zouden ook interesse tonen, maar Inter heeft een duidelijk voordeel met de terugkoopoptie. Verder sprak Stankovic al uit dat hij graag nog op San Siro zou spelen.

Chivu volgt Stankovic "met interesse"

Inter-coach Cristian Chivu had het op zijn recente persconferentie over Stankovic. "Ik ben enorm blij voor hem. Ik ben zijn grootste fan, samen met zijn vader. Ik ken hem al van jongs af aan, ik heb het geluk gehad hem te mogen trainen en hem de waarden van het voetbal mee te geven", sprak hij.

"Het is een intelligente jongen, met een duidelijke visie op zijn toekomst. We volgen hem met interesse en zelfs met bewondering. Hij is een puur product van onze club, een echte Interista. Zijn prestaties trekken de aandacht van onze club", besluit Chivu.

Stankovic wist zich vrijdagnamiddag nog eens te onderscheiden in de topper tegen Racing Genk. Met een prachtige plaatsbal maakte hij er 3-4 van. Ook dat doelpunt zal Chivu ongetwijfeld gezien hebben.

