Voetbal is even bijzaak: Bosuil in shock na harde klap, spelers meteen in alarmfase

Antwerp leek op weg naar een thuiszege tegen Zulte Waregem, tot de wedstrijd abrupt stilviel door een ijzingwekkend moment. Een zware botsing met grote gevolgen deed spelers en publiek naar adem happen.

Antwerp stevende zaterdagnamiddag af op een 2-1 zege tegen Zulte Waregem tot er plots een groot schrikmoment volgde. Zulte Waregem-spits Ementa botste hard met Antwerp-doelman Taishi Brandon Nozawa.

Meteen werd duidelijk dat de situatie ernstig was, Nozawa lag bewusteloos op de grond. Spelers van beide ploegen deden teken dat er dringend verzorging nodig was. Essevee-spits Ementa was enorm onder de indruk van de situatie.

Grote paniek na zware botsing met Antwerp-doelman

Clubdokters snelden naar Nozawa en verzorgden hem, spelers stonden er aangeslagen naast. De medische staf zag dat het serieus was en hulpverleners werden gevraagd een brancard te brengen, alleen deden ze er nogal lang over.

Zeno Van den Bosch sprintte naar hen en nam de draagberrie over. De Antwerp-spelers gingen nadien in een cirkel rond Nozawa staan om hem wat af te schermen.

Uiteindelijk werd duidelijk dat de doelman weer bij bewustzijn was, een grote opluchting. Hij werd nadien ondersteund door de dokters naar de kant gebracht. Nozawa was duidelijk nog groggy en kon niet zelfstandig naar de kant. Hopelijk valt de schade mee bij de Japanner.