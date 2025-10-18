La Louvière La Louvière
Datum: 18/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd
Foto: © photonews

Na de overwinning thuis tegen OHL nam Westerlo het op tegen La Louvière. Charai had vertrouwen in zijn basiself en wisselde niet. Bij La Louvière kwam Mendy in de ploeg ten koste van Belkheir.

Westerlo stond voor een moeilijk opdracht in Brussel: scoren tegen La Louvière. Het lukte Zulte Waregem en Dender niet. Zelfs Union en Club Brugge konden geen doelpunten maken tegen het stugge La Louvière.

Balbezit voor Westerlo

Westerlo nam meteen het heft in handen in de Easi Arena. De Kemphanen eisden de bal op maar door het sterke blok van La Louvière kwamen de mannen van Issame Charai niet tot kansen.

Blessure bij Rommens

Een eerste sleutelmoment van de wedstrijd kwam na acht minuten spelen tot stand. Tuur Rommens blesseerde zich bij het neerkomen na een kopduel. De sterkhouder van Westerlo moest noodgedwongen het veld verlaten.

La Louvière nam de bovenhand

Een teken voor La Louvière om de wedstrijd in handen te nemen. De Brusselaars kwamen beter in de wedstrijd waardoor ze in de eerste helft tot enkele kansjes kwamen terwijl Westerlo moeite had om Ferri in stelling te brengen.

Alerte Jungdal voorkomt achterstand

Daarna nam La Louvière helemaal de bovenhand. De Brusselaars stuitten telkens op een sterk spelende Jungdal. De verdiende voorsprong kwam er op het uur maar die werd terecht meteen afgekeurd voor buitenspel.

De score bij de start bleef de hele wedstrijd op het bord staan: 0-0. La Louvière verdiende meer dan een punt terwijl Westerlo moet herbronnen na een slechte wedstrijd.

Opstellingen

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 29/41 (70.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/32 (37.5%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 33/45 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Faye Wagane 90' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Lahssaini Sami 85' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Liongola Jordi 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Ito Joël 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Maës Owen 72' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Lutonda Thierry 72' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry 85' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Mendy Oucasse 61' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Moussa Fall Pape 29' 6.68 -
  • Schoten op doel: 0/1
Gueulette Samuel 5' 6.53  
Yaya Guindo Mohamed 5' 6.8  
Pau Maxime 18' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Maisonneuve Maxence 0'  
Benavides Dario 18' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Sidibe Sekou 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.69 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/22 (36.4%)
Reynolds Bryan 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kimura Seiji 90' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Bayram Emin 90' 7.19 -
  • Nauwkeurige passes: 63/70 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Rommens Tuur 8' 6.49  
Piedfort Arthur 90' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 65/74 (87.8%)
Haspolat Dogucan   90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Sayyadmanesh Allahyar 76' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Sakamoto Isa 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Alcocer Josimar 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nacho Ferri 76' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 8/21 (38.1%)
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Mebude Adedire 45' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Vaesen Kyan 14' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
Smekens Raf 0'  
Yow Griffin 14' 7.03 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Fixelles Mathias 0' 6.56  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 82' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Herbeleef La Louvière - Westerlo

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent
