Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

Na de overwinning thuis tegen OHL nam Westerlo het op tegen La Louvière. Charai had vertrouwen in zijn basiself en wisselde niet. Bij La Louvière kwam Mendy in de ploeg ten koste van Belkheir.

Westerlo stond voor een moeilijk opdracht in Brussel: scoren tegen La Louvière. Het lukte Zulte Waregem en Dender niet. Zelfs Union en Club Brugge konden geen doelpunten maken tegen het stugge La Louvière.

Balbezit voor Westerlo

Westerlo nam meteen het heft in handen in de Easi Arena. De Kemphanen eisden de bal op maar door het sterke blok van La Louvière kwamen de mannen van Issame Charai niet tot kansen.

Blessure bij Rommens

Een eerste sleutelmoment van de wedstrijd kwam na acht minuten spelen tot stand. Tuur Rommens blesseerde zich bij het neerkomen na een kopduel. De sterkhouder van Westerlo moest noodgedwongen het veld verlaten.

La Louvière nam de bovenhand

Een teken voor La Louvière om de wedstrijd in handen te nemen. De Brusselaars kwamen beter in de wedstrijd waardoor ze in de eerste helft tot enkele kansjes kwamen terwijl Westerlo moeite had om Ferri in stelling te brengen.

Alerte Jungdal voorkomt achterstand

Daarna nam La Louvière helemaal de bovenhand. De Brusselaars stuitten telkens op een sterk spelende Jungdal. De verdiende voorsprong kwam er op het uur maar die werd terecht meteen afgekeurd voor buitenspel.

De score bij de start bleef de hele wedstrijd op het bord staan: 0-0. La Louvière verdiende meer dan een punt terwijl Westerlo moet herbronnen na een slechte wedstrijd.