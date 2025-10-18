Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

KVC Westerlo kon na de interlandbreak geen winst boeken tegen RAAL La Louvière. In een matige partij zonder veel kansen hielden beide ploegen elkaar op 0-0 in de Easi Arena.

Een leuke wedstrijd werd het niet, met weinig doelgevaar. La Louvière had de beste kansen, maar al bij al was een scoreloos gelijkspel een logisch resultaat.

Bij Westerlo zijn ze blij met een punt

Westerlo-trainer Issame Charaï weet dat zijn ploeg zelfs blij mag zijn met een punt. "We hebben te weinig gecreëerd. Het moest van een individuele actie komen, wat geen gemakkelijke opdracht was. Met de vierde clean sheet van het seizoen ben ik toch tevreden", zei hij bij Sporza.

Arthur Piedfort lijkt toch verrast te zijn dat de Kemphanen niet meer op de mat konden brengen. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, maar dit had ik niet verwacht", klinkt het bij de middenvelder.





"Op bepaalde momenten was er bij ons te weinig kwaliteit aan de bal. We konden hoog voetballen, maar zij verdedigden heel sterk, en dat maakte het lastig voor ons om kansen te creëren. Maar we mogen blij zijn met een punt", besluit Piedfort.