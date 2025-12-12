Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..."

Oude bekende en vriend laat zich uit over ontslag Hayen: "Geen enkele speler ..."
Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge is voor velen als een donderslag bij heldere hemel gekomen. Ook oude bekende Michiel Jonckheere liet zich uit over de zaak. Hij kent ook de spelersgroep nog wel wat.

Michiel Jonckheere is momenteel actief bij KV Kortrijk. Met De Kerels probeert hij de komende maanden promotie naar de Jupiler Pro League te gaan afdwingen, al zal de strijd met Beveren en Beerschot nog zeer pittig worden.

Michiel Jonckheere vindt het ontslag van Nicky Hayen bizar

Jonckheere heeft echter ook een verleden bij Club Brugge en werkte al samen met Nicky Hayen bij blauw-zwart. Hij is meer dan een ex-collega van Vrancken, maar een vriend van de ondertussen ex-coach van Club Brugge.

In Het Belang van Limburg heeft hij zich uitgelaten over het ontslag van Hayen: “Ik was verbaasd en niet verbaasd, want we zitten allemaal al lang genoeg in het voetbal om te weten hoe het werkt en dat het verleden niet telt."

Minder kwaliteit in de kern van Club Brugge?

"Gelukkig is het niet aan mij om de rekening van Club Brugge te maken. Ik vind het ontslag niettemin bizar, want puur op het vlak van het bereiken van hun doelen is nog alles mogelijk. Ik heb nog contacten bij Club en ontving van geen enkele speler signalen dat het op was met Nicky Hayen."


"Ook het ontslag van Wouter Biebauw en Matthias Bernaert verbaasde mij enorm", aldus Jonckheere. De coach van KV Kortrijk ziet verder ook dat de kern van Club Brugge dit seizoen simpelweg minder kwaliteit bevat in vergelijking met die van vorig seizoen.

