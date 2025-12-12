Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Sporting Hasselt sluit de heenronde van de competitie af met een overtuigende prestatie. De ploeg van Mehdi Bounou zette OHL B met 1-7 opzij en kijkt nu vooruit naar de Limburgse derby tegen Belisia Bilzen.

Sterke heenronde

Met 34 punten uit 15 wedstrijden en een gemiddelde van meer dan drie doelpunten per match staat Hasselt stevig aan de leiding. De ruime zege in Leuven leverde een voorsprong van acht punten op de dichtste achtervolgers Lyra-Lierse, Belisia Bilzen en Thes Sport.

Bounou benadrukte dat de nederlaag tegen Jong Cercle rechtgezet moest worden. “Die recente 0-1-thuisnederlaag tegen Jong Cercle zat ons serieus dwars. We wilden tonen dat het maar een uitschuiver was”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

En die rekening heeft Leuven gepresenteerd gekregen. De winger zelf staat na zijn achtste en negende treffer van het seizoen op negen goals en meerdere assists. Daarmee behoort hij tot de meest productieve spelers van de reeks.

Derby tegen Bilzen

De wedstrijd tegen Belisia Bilzen wordt omschreven als de match van het jaar. Voor Bounou, die er zelf speelde, heeft het duel extra betekenis. “Dit zijn wedstrijden waar je voor leeft en waar je bloed sneller van gaat pompen”, gaat hij verder.

Ook de supporters weten dat. “Ik zweer het: zaterdag stroomt half Limburg toe voor deze clash. Tussen ons en Bilzen knettert het altijd, maar dit keer staat er nóg meer op het spel: leider tegen eerste achtervolger… Dat wordt vuurwerk in ons stadion.”





De derby belooft hoogspanning, met Hasselt als koploper en Bilzen als naaste concurrent. Bounou gaf zijn teamgenoten nogeen duidelijke boodschap mee. “In een derby moet je vooral koel blijven in het hoofd. Laat je niet zot maken. Blijf bij ons eigen spel. Dan maken wij het verschil”, besluit hij.