🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

Razvan Marin trok afgelopen zomer naar de Griekse competitie en heeft sindsdien niets van zijn kwaliteiten ingeboet. De voormalige spelmaker van Standard joeg de bal in de kruising tegen Samsunspor in de Conference League.

Na meerdere seizoenen in de Serie A, bij Empoli en Cagliari, verliet Razvan Marin (29) Italië afgelopen zomer en sloot hij zich aan bij AEK Athene. Als vaste basisspeler in de Griekse eerste klasse bewees hij donderdagavond opnieuw zijn klasse door een prachtig doelpunt te maken in de Conference League.

Tegen Samsunspor was AEK op zoek naar de gelijkmaker en Marin zorgde daarvoor met een schitterende vrije trap in de kruising. Een echte parel die de supporters van Standard ongetwijfeld aan vroegere momenten zal herinneren.

Razvan Marin zoals tegen Brugge en Anderlecht

Marin had zijn kwaliteiten in dit soort situaties al eerder in België getoond. Zo scoorde hij vrije trappen tegen Club Brugge en Anderlecht toen hij tussen 2016 en 2019 het shirt van Standard droeg.

Zijn doelpunt tegen Samsunspor stelde AEK Athene in staat om terug te komen in de wedstrijd en uiteindelijk met 2-1 te winnen. Daarmee pakte de ploeg 10 punten uit 15 en komt ze dichter bij een rechtstreekse kwalificatie voor de eindfase van de Conference League.

Sinds zijn komst naar Griekenland speelde Razvan Marin 24 wedstrijden en scoorde hij 4 keer in alle competities samen. Voor Standard kwam de Roemeen uit in 104 wedstrijden, waarin hij 18 doelpunten maakte en 22 assists gaf.



