Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

Club Brugge wil zich deze winter gaan versterken. Nieuwbakken coach Ivan Leko zal op verschillende posities mogelijk nieuwe accenten willen leggen en daar kunnen ook nieuwe spelers bij gaan horen. Zo wordt onder meer gesproken over Ousmane Diao.

Ousmane Diao is een centrale verdediger die momenteel uitkomt voor het Deens Midtjylland, dat donderdagavond aan de slag was tegen KRC Genk en daar niet voor het eerst een onverzettelijke indruk maakte.

De 21-jarige centrale verdediger uit Senegal ligt nog onder contract tot juni 2029 en heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van niet minder dan 7,5 miljoen euro. Daardoor wordt hij een peperduur target voor blauw-zwart.

Club Brugge wil er Ousmane Diao van Midtjylland graag bij

Volgens Afrikaanse bronnen zou het Club Brugge echter menens zijn. Meer dan waarschijnlijk hebben ze dan ook scouts naar Denemarken gestuurd om de match van Ousmane Diao in de gaten te houden tegen Genk.

De Senegalees speelt al sinds juli 2024 voor Midtjylland. Toen kwam hij over van het Portugese Mafra voor een bedrag van drie miljoen euro. Ondertussen is hij al een veelvoud daarvan waard, zo moet blijken uit de data.

Dit seizoen is hij voor Midtjylland in ieder geval al van groot belang geweest. Hij scoorde al twee keer in de Europa League als verdediger en alles samen zit hij al aan drie goals en één assist in ondertussen al 1367 speelminuten voor zijn team.

