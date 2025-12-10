Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken


Rik de Mil is sinds deze woensdag niet langer de trainer van Sporting Charleroi. In afwachting van een vervanger zal de voormalige assistent-trainer Hans Cornelis tijdelijk de leiding overnemen. En dat (minstens) voor enkele wedstrijden.

Sporting Charleroi bevestigde het nieuws enkele minuten na de aankondiging van KAA Gent. Rik de Mil verlaat Mambourg en volgt Ivan Leko op in de Planet Group Arena. En dus moesten ze bij Charleroi op zoek naar een opvolger.

Trainer De Mil wilde vertrekken bij Charleroi

"De trainer maakte onlangs zijn wens bekend aan de directie om zich bij KAA Gent aan te sluiten. Uiteindelijk werd een akkoord gevonden tussen de partijen om hem vrij te laten in het kader van een transfer", schreven De Zebra's, die deze keer haar trainer dus niet kon behouden.

Een aankondiging die ook de woorden van Sam Baro kan bevestigen. De voorzitter van KAA Gent hamerde erop dat de Buffalo's zich niet op dezelfde manier hadden gedragen tegenover Charleroi als Club Brugge tegenover hen, aangezien Gent geen simpele ontsnappingsclausule in het contract van Rik de Mil had gelicht.

Hans Cornelis aan het hoofd van het eerste elftal van Sporting Charleroi

"Passend bij de nieuwe strategie en sportieve filosofie die enkele maanden geleden is ingevoerd, zal de club blijven zorgen voor de ontwikkeling dankzij de volledige technische staf die aanwezig is. De structuur van de club blijft zich ontwikkelen, geleid door haar doelen en ambities", vervolgde Sporting Charleroi.

Lees ook... OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe coach twee dagen na vertrek Ivan Leko
"Hans Cornelis zal als T1 ad interim van het eerste elftal de komende wedstrijden op zich nemen en daarbij steunen op de bestaande technische staf", besloot Sporting Charleroi, in een slotverklaring die zou kunnen doen vermoeden dat Hans Cornelis zijn nieuwe positie kan behouden bij goede resultaten.

