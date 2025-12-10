"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

Zulte Waregem pakte op zondagavond een puntje mee uit Leuven. Opvallend: winger Joseph Opoku kwam pas een kwartier voor tijd ingevallen. Vooraf leek het er zelfs op dat hij geen minuten zou kunnen maken.

"Binnen een dag of tien zullen jullie weten waarover het gaat", aldus coach Sven Vandenbroeck voor de wedstrijd van Zulte Waregem op bezoek bij OH Leuven over Opoku tegen de camera's van DAZN. Een mysterieus bericht.

Wat is er aan de hand met Joseph Opoku?

En eentje dat toch wel wat opheldering mocht krijgen, want hier en daar werd onder de supporters al meteen gedacht aan een mogelijke vroege wintertransfer van Joseph Opoku naar een land waar de transfermarkt al/nog open is.

En dus kregen we opheldering in de perszaal van het King Power @Den Dreef na de wedstrijd. "Neen, het gaat niet over een mogelijke transfer. Het gaat over iets medisch", aldus de T1 van Zulte Waregem in een reactie.

Operatie voorlopig niet uit te sluiten

"Hij heeft soms wat last op een bepaalde plaats. Het is wat moeilijk te duiden, maar het is niet eenvoudig. Daarom is het ook een risico om hem te veel minuten te laten maken. Daarom viel hij een kwartier voor tijd pas in."



"We gaan de situatie de komende dagen analyseren. Volgende week maandag is er duidelijkheid over een onderzoek. Als het écht tegenvalt, dan is een operatie mogelijk. Volgende week zal er duidelijkheid komen." Nog even afwachten dus.