0-1
32' Timothée NKada
0-2
39' Edgaras Utkus
(Alan Minda) Oluwaseun Adewumi 82'
1-2
Datum: 06/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Stadion: Jan Breydel
Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge
Foto: © photonews

Cercle wist dat Dender tot op een punt gekomen was en Standard was in de beker door datzelfde Dender uitgeschakeld. Beide ploegen hadden dus iets te bewijzen, al was het vooral voor Cercle als voorlaatste in de stand een belangrijke partij.

Er was amper afgetrapt of ze deden bij Cercle al de netten trillen. Adewumi leek mooi in de verste hoek te schieten, maar Ngoura gaf ook nog een tikje aan de bal. De VAR moest er lang naar kijken: uiteindelijk bleek er wel degelijk sprake van buitenspel. Geen droomstart dus voor Cercle en ook uit andere fases zou blijken dat het groen-zwart niet meezat.

De Vereniging kon wel een tegentreffer vermijden na een actie van Ayensa: Delanghe en zijn verdediging moesten tussenkomen. Cercle had meer balbezit, Standard probeerde het vooral in de omschakeling. Toch was er een twintigtal minuten geen kans te bespeuren, tot de 0-1 uit de lucht viel. Na een dieptepass van Nielsen won Nkada het sprintduel van Ravych en opende de Fransman met een fraaie lob de score.

Standard loopt uit via owngoal Cercle

Cercle reageerde prima na het openingsdoelpunt. Bij een eerstvolgende kans kon Epolo niet verrast worden. Adewumi was wel dicht bij de gelijkmaker na een lange ren. Zijn schuiver ging net naast. Cercle had dus wel de kansen om op zijn minst een gelijke stand te rechtvaardigen. In plaats van 1-1 werd het echter 0-2. Na een vrijschop van Ayensa richting Hautekiet raakte eerst Ravych en daarna Utkus de bal, die zo in doel belandde.

Ngoura demonstreerde na de pauze het efficiëntieprobleem van de thuisploeg. Hij kon oprukken richting Epolo maar talmde te lang en weg was de kans. Neen, het is heus niet enkel door pech dat groen-zwart onderaan staat. Qua bezetting en het tonen van agressiviteit voor doel was het ook niet voldoende. Uiteraard daalde ook het geloof zienderogen naarmate de 0-2 op het scorebord bleef staan.

Aansluitingstreffer Adewumi komt te laat

Dat was lang het geval, tot Adewumi in de slotfase na een knappe pass van Minda heerlijk kon afwerken (1-2). Het was echter te laat om nog met een comeback uit te pakken. Cercle blijft achter met een 6 op 36 en ziet de druk op trainer Onur Cinel steeds maar toenemen. Standard springt met een tweede uitzege op rij zowaar naar een voorlopige vijfde plek, zonder hiervoor sprankelend voetbal op de mat te moeten brengen. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 6.03 6
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.67 6
  • Nauwkeurige passes: 34/52 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/15 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
  • Balverliezen: 32
Meer statistieken
Diakite Ibrahim 45' 5.83 5
  • Nauwkeurige passes: 21/33 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Utkus Edgaras 66' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 6.53 6
  • Nauwkeurige passes: 44/57 (77.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 90' 7.52 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/15 (33.3%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 45' 6.37 6
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 45' 6.01 5
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Diop Edan 90' 6.98 6
  • Nauwkeurige passes: 55/64 (85.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 86' 6.45 6
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Warleson 0'  
Kakou Emmanuel 24' 6.35 6
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Diakite Oumar 45' 6.2 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Minda Alan A 45' 6.93 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/21 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 45' 5.86 6
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jurado Heriberto 4' 6.18  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Wilde Nils 0'  
Martle Xander 0'  
Kouassi Krys 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.22 7
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 18/42 (42.9%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.35 6
  • Nauwkeurige passes: 9/20 (45%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 6.53 6
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.77 7
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 90' 6.88 6
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Nielsen Casper A 90' 6.63 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/31 (41.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/16 (18.8%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco   90' 6.16 7
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Abid Adnane 66' 6.68 6
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
El Hankouri Mohamed 65' 6.06 6
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
NKada Timothée 70' 7.57 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 70' 6.28 6
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sahabo Hakim 0'  
Mehssatou Nayel 25' 6.58 6
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Henry Thomas 20' 4
Kuavita Leandre   20' 6.43 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Said Rafiki 24' 6.92 7
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
René Mitongo 0'  
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 0'  
Assengue Steeven 0'  
Herbeleef Cercle Brugge - Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 0-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
