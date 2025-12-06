Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

Cercle wist dat Dender tot op een punt gekomen was en Standard was in de beker door datzelfde Dender uitgeschakeld. Beide ploegen hadden dus iets te bewijzen, al was het vooral voor Cercle als voorlaatste in de stand een belangrijke partij.

Er was amper afgetrapt of ze deden bij Cercle al de netten trillen. Adewumi leek mooi in de verste hoek te schieten, maar Ngoura gaf ook nog een tikje aan de bal. De VAR moest er lang naar kijken: uiteindelijk bleek er wel degelijk sprake van buitenspel. Geen droomstart dus voor Cercle en ook uit andere fases zou blijken dat het groen-zwart niet meezat.

De Vereniging kon wel een tegentreffer vermijden na een actie van Ayensa: Delanghe en zijn verdediging moesten tussenkomen. Cercle had meer balbezit, Standard probeerde het vooral in de omschakeling. Toch was er een twintigtal minuten geen kans te bespeuren, tot de 0-1 uit de lucht viel. Na een dieptepass van Nielsen won Nkada het sprintduel van Ravych en opende de Fransman met een fraaie lob de score.

Standard loopt uit via owngoal Cercle

Cercle reageerde prima na het openingsdoelpunt. Bij een eerstvolgende kans kon Epolo niet verrast worden. Adewumi was wel dicht bij de gelijkmaker na een lange ren. Zijn schuiver ging net naast. Cercle had dus wel de kansen om op zijn minst een gelijke stand te rechtvaardigen. In plaats van 1-1 werd het echter 0-2. Na een vrijschop van Ayensa richting Hautekiet raakte eerst Ravych en daarna Utkus de bal, die zo in doel belandde.

Ngoura demonstreerde na de pauze het efficiëntieprobleem van de thuisploeg. Hij kon oprukken richting Epolo maar talmde te lang en weg was de kans. Neen, het is heus niet enkel door pech dat groen-zwart onderaan staat. Qua bezetting en het tonen van agressiviteit voor doel was het ook niet voldoende. Uiteraard daalde ook het geloof zienderogen naarmate de 0-2 op het scorebord bleef staan.

Aansluitingstreffer Adewumi komt te laat

Dat was lang het geval, tot Adewumi in de slotfase na een knappe pass van Minda heerlijk kon afwerken (1-2). Het was echter te laat om nog met een comeback uit te pakken. Cercle blijft achter met een 6 op 36 en ziet de druk op trainer Onur Cinel steeds maar toenemen. Standard springt met een tweede uitzege op rij zowaar naar een voorlopige vijfde plek, zonder hiervoor sprankelend voetbal op de mat te moeten brengen.