Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge verloor zaterdag met 1-2 van Standard na een nochtans goede prestatie. De Vereniging blijft zo troosteloos voorlaatste, beseft ook Pieter Gerkens.

Cercle wilde voor eigen volk eindelijk nog eens aanknopen met de zege. De laatste driepunter in de Jupiler Pro League dateert ondertussen al van 23 augustus, toen groen-zwart met 0-3 ging winnen bij ... Standard.

Het tweede onderlinge duel tussen beide clubs ging deze keer de kant op van de Rouches. Nkada en een owngoal van Utkus zorgden voor 0-2. Een late treffer van Adewumi zorgde nog even voor hoop, maar de stand bleef ongewijzigd. Opnieuw geen zege voor de Bruggelingen.

Gerkens en co zijn gefrustreerd

"Het draagt allemaal bij tot de frustratie die wij nu al wekenlang voelen na elke nieuwe nederlaag", zegt invaller Pieter Gerkens bij Het Laatste Nieuws. "Als je ziet hoe wij die tweede tegengoal slikten, waarbij twee verdedigers van ons (Ravych en Utkus, red) de bal nog ongelukkig aanraken, is het echt alsof de duivel ermee gemoeid is."

"Toch zijn we niet moedeloos geworden, getuige onze reactie in de tweede helft", vindt Gerkens. "We begonnen met het gevoel dat het echt nog speelbaar bleef. Als de aansluitingstreffer een beetje vroeger was gevallen, had er echt nog een puntje ingezeten."

Lees ook... Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van StandardCercle ziet rode lantaarn Dender ondertussen naderen tot op een punt. "Dat lijkt me normaal, als je week na week goed speelt en toch amper punten pakt. Dat begint heel zwaar te wegen op de jonge spelersgroep, absoluut. Maar we kunnen alleen maar hard blijven werken om het tij te keren", aldus Gerkens.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Cercle Brugge
Pieter Gerkens

Meer nieuws

LIVE: 3-0 voor Westerlo, Anderlecht is nergens Live

LIVE: 3-0 voor Westerlo, Anderlecht is nergens

16:45
🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn Reactie

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn

16:50
'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

17:00
Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Reactie

Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard

09:15
1
🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

16:30
KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

15:31
Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

15:00
🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

14:15
1
Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

15:30
Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

14:00
1
Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

14:30
LIVE: "Het zal tegen de klok zijn": het gepuzzel voor Vandenbroeck gaat verder tegen OH Leuven

LIVE: "Het zal tegen de klok zijn": het gepuzzel voor Vandenbroeck gaat verder tegen OH Leuven

12:45
Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

13:30
"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

12:30
2
Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

13:00
Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

Exit voor Cinel bij Cercle Brugge? Zo reageren trainer en spelers

21:20
8
🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

12:00
1
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

11:00
Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

11:30
2
LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

10:15
Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

11:00
9
Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

10:00
42
LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

09:45
Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

10:30
2
🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

09:00
17
Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

18:05
Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

09:30
2
Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

08:40
Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

08:20
6
En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

06:15
Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat"

Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat"

07:00
4
Club Brugge pakt 3 op 12 na nieuwe nederlaag: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Club Brugge pakt 3 op 12 na nieuwe nederlaag: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

23:46
14
Amper vier speelminuten dit seizoen: keert hij na MLS-finale definitief terug naar België?

Amper vier speelminuten dit seizoen: keert hij na MLS-finale definitief terug naar België?

06:30
STVV en Club Brugge zorgen voor spektakel in thriller met vijf doelpunten

STVV en Club Brugge zorgen voor spektakel in thriller met vijf doelpunten

22:46
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/12: Spileers - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/12: Spileers - Angulo

22:45
Eerst Premier League, nu ook interesse uit andere topcompetities voor Spileers

Eerst Premier League, nu ook interesse uit andere topcompetities voor Spileers

22:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 3-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over Westerlo - Anderlecht: 3-0 rinus michels rinus michels over Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad Jasperd Jasperd over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise Olympia86 Olympia86 over STVV - Club Brugge: 3-2 Thoma888 Thoma888 over Antwerp - KRC Genk: - cartman_96 cartman_96 over Dit kost Genk al een seizoen lang punten: wat gaat coach Thorsten Fink eraan doen? Dirk1897 Dirk1897 over 🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet Erwin Wille Erwin Wille over 🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie" ontleder ontleder ontleder ontleder over KV Mechelen - Charleroi: 1-0 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved