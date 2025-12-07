Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

Cercle Brugge verloor zaterdag met 1-2 van Standard na een nochtans goede prestatie. De Vereniging blijft zo troosteloos voorlaatste, beseft ook Pieter Gerkens.

Cercle wilde voor eigen volk eindelijk nog eens aanknopen met de zege. De laatste driepunter in de Jupiler Pro League dateert ondertussen al van 23 augustus, toen groen-zwart met 0-3 ging winnen bij ... Standard.

Het tweede onderlinge duel tussen beide clubs ging deze keer de kant op van de Rouches. Nkada en een owngoal van Utkus zorgden voor 0-2. Een late treffer van Adewumi zorgde nog even voor hoop, maar de stand bleef ongewijzigd. Opnieuw geen zege voor de Bruggelingen.

Gerkens en co zijn gefrustreerd

"Het draagt allemaal bij tot de frustratie die wij nu al wekenlang voelen na elke nieuwe nederlaag", zegt invaller Pieter Gerkens bij Het Laatste Nieuws. "Als je ziet hoe wij die tweede tegengoal slikten, waarbij twee verdedigers van ons (Ravych en Utkus, red) de bal nog ongelukkig aanraken, is het echt alsof de duivel ermee gemoeid is."

"Toch zijn we niet moedeloos geworden, getuige onze reactie in de tweede helft", vindt Gerkens. "We begonnen met het gevoel dat het echt nog speelbaar bleef. Als de aansluitingstreffer een beetje vroeger was gevallen, had er echt nog een puntje ingezeten."

Cercle ziet rode lantaarn Dender ondertussen naderen tot op een punt. "Dat lijkt me normaal, als je week na week goed speelt en toch amper punten pakt. Dat begint heel zwaar te wegen op de jonge spelersgroep, absoluut. Maar we kunnen alleen maar hard blijven werken om het tij te keren", aldus Gerkens.