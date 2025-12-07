Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

Lorenz Lomme
Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"
Foto: © photonews
Word fan van België! 2614

De Rode Duivels kunnen hun reis naar het WK van volgend jaar helemaal beginnen te plannen. De Belgen spelen er tegen Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland, een groep die op papier heel haalbaar lijkt.

De Duivels waren reekshoofd bij de loting en ontliepen sowieso al de grote kleppers. Maar het had toch een pak zwaarder gekund voor Rudi García en co, die nu volop op de groepswinst moeten mikken. 

Dat vindt ook Hans Vandeweghe. "Dit had echt niet makkelijker gekund, wel moeilijker", schrijft die bij De Morgen. Vandeweghe waarschuwt wel voor een "addertje onder het gras".

Oppassen voor hoge verwachtingen

"Met deze loting zijn de verwachtingen hooggespannen en hoopt het Belgisch thuispubliek alvast op drie walk-overs. Dat zou weleens kunnen tegenvallen", klinkt het.

Maar de Duivels zijn het wel aan hun stand verplicht om te presteren in de eerste ronde, denkt Vandeweghe. "Als de Rode Duivels niet één keer kunnen winnen van die drie landen, dan hebben ze niets te zoeken op een WK voetbal. Als je in deze groep vierde wordt, ben je de risee van het wereldvoetbal."

Na het mislukte WK van 2022 in Qatar hopen de Belgen zich opnieuw naar de volgende ronde te voetballen. In de rondes daarna is alles mogelijk en kunnen vanuit de underdogpositie misschien wel voor een verrassing zorgen. 

België

