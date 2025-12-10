Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

Ivan Leko laat KAA Gent verslagen achter. De Kroaat koos resoluut voor Club Brugge. Of hadden de Oost-Vlamingen het vertrek kunnen vermijden?

Het nieuws sloeg maandag in de late namiddag in als een bom. Club Brugge zette Nicky Hayen per direct op straat. Ivan Leko kreeg de touwtjes in handen. 

Er ging een dolle tweedaagse aan vooraf. Een WhatsAppje van Dévy Rigaux en geheime onderhandelingen in Parijs waren voldoende om Leko over de streep te trekken. 

Alhoewel? Heeft KAA Gent dit ook ergens aan zichzelf te danken? Sacha Tavolieri claimt te weten dat Sam Baro of de hoogte was van de ontevredenheid van zijn coach. 

Leko had intern al aangegeven dat hij teleurgesteld is in Kjeld Fort. De 35-jarige Belg is de rechterhand van Sam Baro en in praktijk de sportieve baas in de Planet Group Arena. 

Voelde Ivan Leko zich misbegrepen bij KAA Gent? 

Baro had echter te weinig oren naar de klachten van Leko. Voelde de Kroaat zich misbegrepen en ging hij mede om die reden meteen in op het voorstel van Club Brugge? Ook wij durven dat niét te ontkennen…

