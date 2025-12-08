RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

Club Brugge dropte een bommetje op de Belgische voetbalwereld door Nicky Hayen te ontslaan én te vervangen door Ivan Leko. Een reconstructie van de voorbije twee dagen.

We schrijven zondagochtend rond elven. Dévy Rigaux stuurt een WhatsApp naar Ivan Leko. Beide heren kennen elkaar nog van de eerdere hoofdstukken die de Kroaat in Brugge schreef.

Leko - op dat moment in Parijs met echtgenote Tina - viel net niet van zijn stoel toen bleek waarover Rigaux hem wou spreken. Wil hij coach van Club Brugge worden?

Onderhandelingen in Parijs

Ondertussen stapte een delegatie van Club Brugge - Rigaux zelf, Bob Madou en Maarten Dedobbeleer - op de Eurostar naar Parijs. Om terug te komen met een handtekening van Leko.

KAA Gent werd koud gepakt. Waren De Buffalo's dan echt niet op de hoogte? Leko had immers een lopend contract in de Planet Group Arena.

Opstapclausule

Het Laatste Nieuws weet dat er geen lastige onderhandelingen meer zullen volgen. In het contract van de Kroaat staat een opstapclausule van iets meer dan één miljoen euro.