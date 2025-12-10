Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

Club Brugge begint vanavond aan een nieuw hoofdstuk onder Ivan Leko, maar grote verrassingen hoeven de fans niet te verwachten. De Kroaat gaf al aan dat hij voortbouwt op de recente Champions League-selecties, ondanks enkele hardnekkige blessures.

Leko mist opnieuw Audoor, Reis en Vermant, waardoor Tresoldi vrijwel zeker in de spits start. Aan zijn zijde blijven Forbs en Tzolis de logische keuzes. Het trio moet voor de nodige dreiging zorgen in een wedstrijd die heel belangrijk aanvoelt.

Achterin wordt vooral naar het doel gekeken: Mignolet lijkt weer klaar om te starten. Van den Heuvel viel correct in tijdens zijn afwezigheid, maar de ervaren nummer één kreeg tien dagen extra herstel en staat normaal opnieuw in het elftal.

Verder blijft Club trouw aan de vertrouwde namen: Siquet, Mechele, Ordonez en Seys vormen naar verwachting de defensie. Op het middenveld blijven Onyedika, Vanaken en Stankovic de steunpilaren. Al moet Onyedika wel opletten, want hij staat op één kaart van schorsing.

Nog niet in het Leko-systeem

Leko wijkt voorlopig niet af van het systeem van zijn voorganger. Met amper één volledige trainingsdag is de omschakeling naar zijn geliefde 3-5-2 geen optie. Club blijft dus in een klassieke 4-3-3, met duidelijke afspraken en herkenbare patronen.

Arsenal komt gehavend naar Brugge, maar blijft met namen als Odegaard, Martinelli en Gyokeres nog altijd een tegenstander van formaat. De Engelse leider moet het zonder een halve ziekenboeg doen, maar blijft ook in rotatie bijzonder sterk.



Vermoedelijke opstellingen

Club Brugge: Mignolet; Siquet, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Tresoldi, Tzolis

Invallers: Van den Heuvel, Meijer, Sabbe, Spileers, Vetlesen, Sandra, Nilsson, Furo, Campbell, Diakhon

Arsenal: Raya; White, Timber, Calafiori, Lewis-Skelly; Nwaneri, Odegaard, Norgaard; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Invallers: Kepa, Hincapie, Zubimendi, Eze, Merino, Saka, Salmon, Jesus