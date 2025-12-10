't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen
Romelu Lukaku zal dan toch Champions League spelen. De Rode Duivel staat opnieuw op de Europese lijst van SSC Napoli. Al komt de wedstrijd bij SL Benfica te vroeg.

Het licht aan het einde van de revalidatietunnel schijnt héél fel. Romelu Lukaku was dinsdag voor het eerst te zien op het oefenveld van SSC Napoli.

Of beter gezegd: hij liet zich voor het eerst fotograferen. Big Rom is de intensiteit van de trainingen al langer aan het opvoeren. 

Rentree is héél dichtbij

Zijn rentree komt dan ook héél dichtbij. Lukaku reisde niet mee met Napoli naar Lissabon (Partenopei speelt er vanavond tegen SL Benfica, nvdr.) om risico's te vermijden.

Al zal hij wél nog Champions League spelen. Napoli heeft Lukaku alsnog toegevoegd op de Europese lijst. Hij vervangt er... Kevin De Bruyne. 

Champions League

Napoli neemt het na de jaarwisseling op tegen FC Kopenhagen en Chelsea FC. De Italiaanse landskampioen rekent op Lukaku om een Europese lente af te dwingen.

