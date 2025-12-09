Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Club Brugge maakte zich niet meteen populair door Nicky Hayen per direct te vervangen door Ivan Leko. Dévy Rigaux geeft tekst en uitleg bij de keuzes die blauw-zwart heeft gemaakt.

Over het ontslag van Nicky Hayen:

"We hadden het gevoel dat het op was en dat er geen energie meer was. Nicky heeft dat zelf ook aangegeven, hé. Hij hoopte om er het vuur opnieuw in te krijgen."

"Ik kan begrijpen dat de perceptie heerst dat het allemaal héél snel is gegaan. Maar we wilden niet verder afglijden. Als er een gevoel is dat het op is moét je handelen."

Over de keuze voor Ivan Leko:

"Ivan is een coach die héél sterk is in het begeesteren van een ploeg. Hij staat voor vuur, passie, grinta en energie. We willen dat het DNA van Club Brugge opnieuw te zien is in het stadion."

"We willen nu eerst en vooral zien hoe de ploeg reageert met Ivan aan het roer. Of er versterkingen komen? We willen ons gericht versterken. Maar dat gaan we met de coach bespreken."

Over KAA Gent:

"Ik weet niet of dit niet op een nette manier is gebeurd. Ivan stond er net op om Sam Baro zelf in te lichten. Ik denk dat we net veel respect hebben getoond door het woord hierin aan Leko zelf te laten."



"Ik durf te zeggen dat we professioneel zijn geweest. En dat we in eer en geweten hebben gehandeld. Of het sporen zal nalaten? Dat denk ik niet. Toch niet van onze kant.