'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

Club Brugge zorgde voor een opvallende wending door Ivan Leko aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De beslissing kwam vlak voor een cruciale Champions League-wedstrijd tegen Arsenal en is een stevige klap voor KAA Gent.

Wissel aan de top

Het ontslag van Nicky Hayen volgde na een reeks teleurstellende resultaten. Hoewel de keuze niet onverwacht was, kwam de timing vlak voor een Europese topwedstrijd bijzonder vreemd.

Club Brugge staat in december voor een zwaar programma. Naast de confrontatie met Arsenal wachten ook duels tegen KAA Gent en Racing Genk. De wissel van trainer valt dus samen met een fase waarin de ploeg zich moet bewijzen op meerdere fronten.

Ontslag van stafleden

Niet alleen Hayen moest vertrekken. Ook keeperstrainer Wouter Biebauw en videoanalist Matthias Bernaert kregen hun ontslag. Daarmee werd duidelijk dat de clubleiding een bredere schoonmaak doorvoerde en koos voor een nieuwe start met een andere technische invulling.

Voor KAA Gent kwam de overstap van Leko bijzonder hard aan. En volgens Gazet van Antwerpen krijgen de Buffalo’s nog een koude douche te verwerken. De Kroaat neemt Nicolas Still mee als assistent, waardoor Gent onverwacht nog een belangrijke pion in de technische staf verloor.

Contract en toekomst

Ivan Leko tekende bij Club Brugge een overeenkomst tot 2028. Daarmee geeft de club een duidelijk signaal dat het voor langere termijn met hem wil werken. Al is dat in het voetbal een heel relatief gegeven…