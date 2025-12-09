'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge zorgde voor een opvallende wending door Ivan Leko aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De beslissing kwam vlak voor een cruciale Champions League-wedstrijd tegen Arsenal en is een stevige klap voor KAA Gent.

Wissel aan de top

Het ontslag van Nicky Hayen volgde na een reeks teleurstellende resultaten. Hoewel de keuze niet onverwacht was, kwam de timing vlak voor een Europese topwedstrijd bijzonder vreemd.

Club Brugge staat in december voor een zwaar programma. Naast de confrontatie met Arsenal wachten ook duels tegen KAA Gent en Racing Genk. De wissel van trainer valt dus samen met een fase waarin de ploeg zich moet bewijzen op meerdere fronten.

Ontslag van stafleden

Niet alleen Hayen moest vertrekken. Ook keeperstrainer Wouter Biebauw en videoanalist Matthias Bernaert kregen hun ontslag. Daarmee werd duidelijk dat de clubleiding een bredere schoonmaak doorvoerde en koos voor een nieuwe start met een andere technische invulling.

Voor KAA Gent kwam de overstap van Leko bijzonder hard aan. En volgens Gazet van Antwerpen krijgen de Buffalo’s nog een koude douche te verwerken. De Kroaat neemt Nicolas Still mee als assistent, waardoor Gent onverwacht nog een belangrijke pion in de technische staf verloor.

Contract en toekomst

Lees ook... 'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'
Ivan Leko tekende bij Club Brugge een overeenkomst tot 2028. Daarmee geeft de club een duidelijk signaal dat het voor langere termijn met hem wil werken. Al is dat in het voetbal een heel relatief gegeven…

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Ivan Leko
Nicky Hayen

Meer nieuws

'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

07:20
4
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

17:00
212
Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

18:20
40
"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

17:40
45
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
25
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

10:30
'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

10:30
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
1
"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

10:00
3
"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

08:40
5
Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het Opinie

Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het

09:15
1
'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

09:00
1
Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

08:20
Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

07:40
Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

08:00
1
Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi Analyse

Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi

07:00
2
Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

06:30
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
5
Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

23:00
8
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40
'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

21:20
1
Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

21:00
Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

20:00
14
Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

14:40
1
Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

19:40
5
Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

20:20
Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

18:40
Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

14:20
1
Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

19:20
'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

18:00
1
Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

13:00
6
Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

17:21
Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

16:30
Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

15:31
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Sharon Sharon over "Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers" joris--82 joris--82 over 'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge' H.J. H.J. over OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026 Andreas2962 Andreas2962 over En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Sv1978 Sv1978 over Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil rinus michels rinus michels over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord rinus michels rinus michels over "Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved