Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kent u Charni Ekangamene nog? Hij was ooit profvoetballer bij onder meer Zulte Waregem, maar heeft nu een heel erg andere job. Hij is namelijk ... postbode. Een opvallende carrièreswitch, zoveel is duidelijk.

"Charni is een postbode met een parcours dat je niet vaak ziet. Voor hij bij ons kwam, was hij profvoetballer en speelde hij zelfs bij Manchester United", aldus Bpost in een bericht dat ze gretig deelden via de sociale media.

"Vandaag is zijn nieuwe speelveld de wijk van zijn ronde in Antwerpen. Elke dag zorgt Charni voor de levering van jullie pakketten en brieven, bij jullie thuis of in een Bbox als je dat liever hebt. Voor hem maakt juist die precisie het verschil."

"Wat hij zo graag heeft aan Bpost? De vrijheid om zijn ronde zelf te organiseren zodat hij zijn werk met zorg kan doen, op zijn eigen tempo. Ook na zijn tijd in grote stadions is Charni heel bescheiden gebleven. Als hij zijn uniform niet draagt, speelt hij nog altijd voetbal bij Berchem Sport en brengt hij graag tijd door met zijn familie en vrienden."

De wereldreis van Charni Ekangamene

Ekangamene heeft er al een hele wereldreis opzitten. Zo vertrok de Antwerpenaar op jonge leeftijd van Antwerp naar Manchester United, waar hij het tot bij de beloften schopte. Bij Zulte Waregem speelde hij achttien wedstrijden in 1A, ook voor OH Leuven en Beerschot speelde hij wedstrijden.

Daarna was Ekangamene actief in Nederland, Slowakije, Spanje en Gibraltar. Lokeren-Temse haalde hem terug naar België in 2022, via Rupel Boom belandde hij ondertussen bij Berchem Sport dichter bij huis. Momenteel combineert hij voetballen met een job als postbode.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Zulte Waregem

Meer nieuws

DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

09:40
Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

09:20
1
Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

Arnar Vidarsson stellig: "Iemand als Marc Overmars zou er nooit aangesteld worden"

09:00
LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?

08:40
De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

De grootste flop van Club Brugge herleeft eindelijk weer

07:00
"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

"Misschien is dat nu normaal": Hans Cornelis verrast met analyse na gelijkspel op Dender

06:30
Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

23:00
2
"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

21:20
Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

22:42
Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

Fred Vanderbiest spiegelt zich plots met KV Mechelen aan... RSC Anderlecht

22:30
1
"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

"Triest voor mijn spelers": Mazzu duidelijk over verlies van OH Leuven

20:00
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League? Dit zijn alle uitslagen

21:54
1
"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

21:40
1
Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn"

21:00
17
Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

Dender en Charleroi delen de punten in aangename partij

20:21
Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

Westerlo mag dankzij het nodige geluk in Leuven nog altijd dromen van de Champions' Play-offs

18:02
Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

20:30
Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

Franky Van der Elst héél zeker: Westerlo-speler is klaar voor topclub

18:00
1
"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

"Dat valt me op": grote wijziging bij KRC Genk sinds de komst van Nicky Hayen

19:30
Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

Is dit een probleem? "Niemand bij Anderlecht noemt Taravel coach"

19:00
2
Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

16:30
Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

Club Brugge-Anderlecht: de statistieken over 25 jaar en... over 10 jaar tonen groot verschil

18:30
Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

Adriano Bertaccini verklaart zijn gedrag bij wissels en zegt wie de beste speler van België is

17:30
Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

Basisspeler van Anderlecht vol vertrouwen voor Club Brugge: "We gaan winnen met 1-3 en ik ga scoren"

17:00
4
Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

Gaat Anderlecht een nieuw contract geven aan Colin Coosemans? "Niet het ideale moment"

16:00
Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

Hoe hard zou Anderlecht het zich beklagen dat ze deze lieten vertrekken? "Transfer van vijf miljoen euro"

15:30
3
Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

15:00
Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

14:30
2
De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

13:30
Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

14:17
1
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel

14:02
6
Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

Stijn Stijnen verrast na zwak rapport tegen beloftenploegen: "Best tevreden met 4 op 9"

13:15
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
14
Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

Zes spelers bij titelkandidaat STVV volgen de ramadan: "Het is soms afzien"

13:00
2
Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

Moet JPL-coach zelf opnieuw de voetbalschoenen aantrekken? "Ik heb nog drie opties"

12:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Straffe Straffe over Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update Strider Strider over Ongezien! Koploper in Polen komt simpelweg niet opdagen voor competitieduel Jacques1963. Jacques1963. over Olivier Deschacht snoeihard voor Club Brugge: "Dan zal het weer aan Anderlecht zijn" Sv1978 Sv1978 over Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten" CringeMedia CringeMedia over Club Brugge - Anderlecht: - Joske89 Joske89 over Union SG - KRC Genk: 2-1 Soloria Soloria over La Louvière - Antwerp: 0-0 FELIX25 FELIX25 over Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels" Fregi Fregi over Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot MALYNWA MALYNWA over "Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved