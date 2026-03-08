KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk lijdt pijnlijke nederlaag op Union: dit heeft Nicky Hayen te zeggen
Foto: © photonews

KRC Genk heeft zondag een nederlaag geleden op het veld van Union SG. De Limburgers konden nooit echt aanspraak maken op een punt en lieten een heel andere indruk na dan een week eerder tegen KAA Gent.

Racing Genk leed zondag een 2-1-nederlaag op het veld van Union SG. Het Genk van de week voordien tegen KAA Gent was niet te herkennen. De Limburgers maakten op geen enkel moment aanspraak op een punt.

"We eisten in het openingskwartier de bal op en toonden initiatief, Maar bij de eerste hoekschop tegen was het raak", vertelde Nicky Hayen volgens Het Belang van Limburg. "Burgess kon die bal veel te makkelijk binnenkoppen, hij stond moederziel alleen."

Na het doelpunt werd het bijzonder moeilijk voor Genk om op offensief vlak nog oplossingen te zoeken. "Eén keer op voorsprong, speelt Union zijn geliefkoosd spelletje. Dan kunnen ze nog meer in blok verdedigen, de match controleren en op de omschakeling focussen."

Nicky Hayen scherp voor zijn ploeg na nederlaag tegen Union

"Ik vond ons ook veel te braaf en te lief, we lieten ons te vaak aftroeven", analyseert de Genkse oefenmeester verder. "Zeker bij de 2-0, waar we weer stap te laat kwamen."

De spelmakers hadden het bijzonder moeilijk op het veld van Union. Spelers als Karetsas, Heymans of Ito konden hun spel niet voldoende brengen. "Aan de bal zag ik bovendien niet het lef, dat we wel tegen AA Gent toonden."

"Zo vonden we nooit mensen tussen de linies. Ook niet na de 2-1, daarom bleef een slotoffensief uit. Daarin ben ik zeker ontgoocheld, we hadden zelf meer kunnen doen. Ik had na de match in de kleedkamer niet het gevoel dat we er alles hadden uitgehaald", besluit Hayen.

