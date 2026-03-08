SK Beveren haalt uit in derby tegen Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

Terwijl de topper tussen Club Brugge en Anderlecht alle aandacht kreeg, stond er ook een beladen derby op het programma in de Challenger Pro League. SK Beveren trok naar Lokeren en nam de drie punten mee uit de Wasico.

Zondagnamiddag stond de topper tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma, maar ook in de Challenger Pro League viel er wat te beleven. SK Beveren speelde de derby tegen Lokeren.

Na 18 minuten spelen kon Lennart Mertens de score al openen in de Wasico. Op aangeven van Margaritha gleed hij het leer tegen de touwen. Het uitvak ontplofte een eerste keer.

Beide ploegen kregen kansen op een nieuw doelpunt maar de bal ging er niet in. In minuut 69 kon kon Mertens uiteindelijk opnieuw toeslaan. Deze keer vanop de stip. Dianganga maakte een fout op Godeau en de ref twijfelde niet.

Beveren wint derby bij Lokeren en zet nieuwe stap richting titel

Zo'n tien minuten voor het einde van de partij kon Mabanza de aansluitingstreffer scoren. Uiteindelijk bleef de 1-2 op het scorebord staan, waardoor Beveren de Wasico met een overwinning kon afsluiten.



Door deze overwinning telt Beveren 72 punten. Dat zijn 17 eenheden meer dan de eerste achtervolger, KV Kortrijk. Na de promotie komt de club nu ook weer een stap dichter bij de titel in de CPL. Lokeren blijft 9e met 33 punten.