'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

Club Brugge grijpt in na een reeks teleurstellende resultaten. Het bestuur neemt drastische beslissingen en kiest meteen voor een nieuwe koers.

Ontslag van stafleden

Na de beëindiging van de samenwerking met hoofdtrainer Nicky Hayen volgden nog twee bijkomende ontslagen. Zowel keeperstrainer Wouter Biebauw als videoanalist Matthias Bernaert kregen te horen dat hun functie bij de club ophoudt, zo meldt Het Laatste Nieuws. De spelersgroep werd dezelfde avond geïnformeerd over deze wijzigingen.

Het bestuur van Club Brugge handelde bijzonder snel in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Ivan Leko werd per direct weggehaald bij KAA Gent. Voor de Buffalo’s betekende dit een zware klap, aangezien zij hem pas enkele maanden eerder hadden aangesteld met de bedoeling om op lange termijn met hem verder te werken.

Financiële clausule

De overstap van Leko werd mogelijk gemaakt door een contractuele bepaling. In zijn overeenkomst bij AA Gent stond een opstapclausule van ongeveer één miljoen euro. Dankzij deze regeling kon hij zonder verdere belemmeringen de overstap maken naar Brugge.

Leko neemt onmiddellijk zijn nieuwe rol op. Vandaag leidt hij al de eerste training van Club Brugge. Woensdag staat hij meteen langs de lijn tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal.

Voorafgaand aan die Europese confrontatie schuift Leko dinsdag ook aan bij de verplichte persconferentie. Hij zal daar verschijnen samen met Director of Football Dévy Rigaux, die bijkomende toelichting zal geven bij de plotse trainerswissel.



De ingreep van het Brugse bestuur toont dat de recente sportieve dip niet langer kon worden genegeerd. Met de komst van Leko hoopt Club Brugge de negatieve spiraal snel te doorbreken en opnieuw stabiliteit te vinden, al zijn de fans niet bepaald positief over deze trainerswissel.