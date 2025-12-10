📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

Ivan Leko nam het deze week over van Nicky Hayen als coach van Club Brugge. De vuurdoop valt meteen tegen Arsenal te noteren. En dat is een wedstrijd in toch wel een vreemd sfeertje te noemen, zoveel is duidelijk.

De analisten gaven duidelijk aan dat het zeker voor de fans als een schok moet zijn aangekomen dat Nicky Hayen niet langer de coach is van Club Brugge. En ook de supporters zelf werden voor de match tegen Arsenal aan het woord gelaten.

Donkere wolk na ontslag van Nicky Hayen

Het ontslag van Nicky Hayen blijft als een donkere wolk over Jan Breydel hangen. "Zijn werk was hier nog niet gedaan. Ik vond het een slechte beslissing in feite", aldus een aantal supporters in gesprek met VTM2 op woensdagavond.

❌ l "Ce n'est pas notre club" "Merci Nicky"



Les supporters du Club Brugge ont réagi aux dernières annonces de la direction



📸 Club Brugge pic.twitter.com/j9JkyBOGtv — Ma Pro League (@MaProLeague) December 10, 2025

"Ik ga zingen 'shame on you' tegen het bestuur. Dat ga ik doen", waren er ook zeer stevige woorden te noteren. En ook een aantal spandoeken maakten duidelijk dat heel wat supporters niet te spreken zijn over wat het bestuur van Club Brugge heeft gedaan.

Vreemd sfeertje op Jan Breydel

"Merci Nicky, wij respecteren jou wel", aldus een spandoek op Jan Breydel. Er waren verder ook een aantal flyers met daarop "niet onze club". Toch wel een paar heel erg ferme woorden richting het bestuur van Club Brugge.



Het vele onbegrip? Daar moet nu een reactie op komen. "Er hangt een vreemd sfeertje", aldus ook de analisten. Pas binnen een paar weken of maanden zullen misschien de gevolgen van het ontslag van Nicky Hayen duidelijk worden.