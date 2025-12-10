Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet
Foto: © photonews

Opvallend in de uiteindelijke basiself van Club Brugge. Niet Simon Mignolet, maar Dani van den Heuvel begon uiteindelijk aan de wedstrijd. Mignolet moest tijdens de warming-up namelijk afhaken in de ploeg van Ivan Leko.

Ivan Leko stapte direct in het diepe bij Club Brugge. Zijn eerste wedstrijd was meteen een clash op Jan Breydel tegen Arsenal deze woensdagavond, in het kader van de zesde speeldag van de Champions League.

Werk aan de winkel voor Club Brugge

Na een recent rapport van 1 punt op 12 en het vrij verrassende ontslag van Nicky Hayen, moesten de Bruggelingen zich herpakken, al wordt het uiteraard een zware dobber tegen de leider van de Premier League én de Champions League.

Voor deze wedstrijd had Ivan Leko geen grote wijzigingen doorgevoerd in de basiself. Hugo Siquet speelde opnieuw aan de rechterkant, Joaquin Seys aan de andere kant, en de rest van de opstelling was zoals verwacht, met Nicolo Tresoldi in de spits.

Terugval tijdens de warming-up voor Simon Mignolet

Voor de positie van doelman bestond er echter onzekerheid in de geest van de Kroaat. Nordin Jackers is geblesseerd, en Simon Mignolet is nog ver verwijderd van complete topfitheid, ondanks zijn terugkeer van een blessure.

Toch was het de ervaren doelman die werd gekozen door Ivan Leko. Maar er dook een nieuw probleem op: Simon Mignolet raakte opnieuw geblesseerd tijdens de warming-up en is niet in staat zijn plaats in te nemen tegen The Gunners. Dus is het Dani van den Heuvel die het doel verdedigt.

1 reacties
Champions League
Club Brugge
Arsenal
Simon Mignolet

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli

