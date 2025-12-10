Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Opvallend in de uiteindelijke basiself van Club Brugge. Niet Simon Mignolet, maar Dani van den Heuvel begon uiteindelijk aan de wedstrijd. Mignolet moest tijdens de warming-up namelijk afhaken in de ploeg van Ivan Leko.

Ivan Leko stapte direct in het diepe bij Club Brugge. Zijn eerste wedstrijd was meteen een clash op Jan Breydel tegen Arsenal deze woensdagavond, in het kader van de zesde speeldag van de Champions League.

Werk aan de winkel voor Club Brugge

Na een recent rapport van 1 punt op 12 en het vrij verrassende ontslag van Nicky Hayen, moesten de Bruggelingen zich herpakken, al wordt het uiteraard een zware dobber tegen de leider van de Premier League én de Champions League.

Voor deze wedstrijd had Ivan Leko geen grote wijzigingen doorgevoerd in de basiself. Hugo Siquet speelde opnieuw aan de rechterkant, Joaquin Seys aan de andere kant, en de rest van de opstelling was zoals verwacht, met Nicolo Tresoldi in de spits.

Terugval tijdens de warming-up voor Simon Mignolet

Voor de positie van doelman bestond er echter onzekerheid in de geest van de Kroaat. Nordin Jackers is geblesseerd, en Simon Mignolet is nog ver verwijderd van complete topfitheid, ondanks zijn terugkeer van een blessure.

Lees ook... Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag ›

Toch was het de ervaren doelman die werd gekozen door Ivan Leko. Maar er dook een nieuw probleem op: Simon Mignolet raakte opnieuw geblesseerd tijdens de warming-up en is niet in staat zijn plaats in te nemen tegen The Gunners. Dus is het Dani van den Heuvel die het doel verdedigt.