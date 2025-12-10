Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

Bob Madou, CEO van Club Brugge, is door de Pro League verkozen als nieuw lid van de Raad van Bestuur van de KBVB. Dat maakte de Pro League woensdag bekend.

Madou zal samen met Sven Jaecques (Antwerp), Pierre François (Standard) en Frank Lagast (KV Mechelen) het profvoetbal vertegenwoordigen binnen de bond.

Met Madou en Jaecques zijn er nu twee bestuurders die zowel in de Raad van Bestuur van de Pro League als bij de KBVB zetelen. Dat moet een betere afstemming tussen beide organisaties mogelijk maken.

De Raad van Bestuur van de KBVB telt tien leden: vier van de profclubs, vier uit het amateurvoetbal en twee onafhankelijken.

Terugkeer van Bob Madou bij de KBVB

Voor Madou is het een terugkeer bij de bond. Tussen 2011 en 2016 was hij al actief als directeur media & communicatie en later als business directeur.

Lees ook... Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden›

De 43-jarige Madou is sinds december 2023 CEO van Club Brugge en brengt nu zijn ervaring opnieuw in bij de KBVB, met focus op de belangen van het profvoetbal.