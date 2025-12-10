Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 6 reacties
Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bob Madou, CEO van Club Brugge, is door de Pro League verkozen als nieuw lid van de Raad van Bestuur van de KBVB. Dat maakte de Pro League woensdag bekend.

Madou zal samen met Sven Jaecques (Antwerp), Pierre François (Standard) en Frank Lagast (KV Mechelen) het profvoetbal vertegenwoordigen binnen de bond.

Met Madou en Jaecques zijn er nu twee bestuurders die zowel in de Raad van Bestuur van de Pro League als bij de KBVB zetelen. Dat moet een betere afstemming tussen beide organisaties mogelijk maken.

De Raad van Bestuur van de KBVB telt tien leden: vier van de profclubs, vier uit het amateurvoetbal en twee onafhankelijken.

Terugkeer van Bob Madou bij de KBVB

Voor Madou is het een terugkeer bij de bond. Tussen 2011 en 2016 was hij al actief als directeur media & communicatie en later als business directeur.

Lees ook... Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden
De 43-jarige Madou is sinds december 2023 CEO van Club Brugge en brengt nu zijn ervaring opnieuw in bij de KBVB, met focus op de belangen van het profvoetbal.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Arsenal live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal

Meer nieuws

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

14:20
LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

10:15
"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

15:45
Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

15:08
11
Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

08:20
2
Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

08:00
4
Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

15:00
Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

10:30
18
Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

14:40
"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

14:00
'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

09:00
1
Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

13:30
7
Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

13:00
1
Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

12:50
Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

12:40
1
Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

12:19
16
Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

12:00
🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

11:00
2
Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

11:40
6
Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

10:00
RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

09:30
3
Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

07:00
5
Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

07:20
29
KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

08:40
26
Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

21:00
7
't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

06:30
De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

21:40
3
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
1
Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

07:40
1
STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

06:15
4
Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

22:52
Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

23:00
Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

19:00
12
Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

22:30
6
Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

22:00
10
Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

19:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 18:45 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ajax Ajax
Juventus Juventus 21:00 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 21:00 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 21:00 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Thorsten Fink bijt van zich af: "Dan vertrek ik" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi Gone D'OL Gone D'OL over Club Brugge - Arsenal: - Stigo12 Stigo12 over 'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij' Stigo12 Stigo12 over Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona' Stigo12 Stigo12 over Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd! Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - OH Leuven: - The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved