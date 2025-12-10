STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 503

STVV blaast iedereen omver: na 17 speeldagen staan de Kanaries tweede. De zege tegen Club Brugge zette Stayen in vuur en vlam, en de vraag klinkt luider dan ooit: waar stopt dit?

STVV is dé verrassing van het seizoen, dat is duidelijk. De Truienaars staan na 17 speeldagen op de tweede plaats in het klassement met 33 punten. Dat zijn er vier minder dan leider Union SG.

STVV-supporters geven alles

Voor de fans van Sint-Truiden zijn het hoogdagen, en dat valt ook te merken in het stadion. STVV won afgelopen weekend met 3-2 van Club Brugge. Een straffe zege, met Stayen als extra motor.

Stayen voelt dit seizoen toch wat anders aan dan de jaren voordien. Het stadion loopt veel sneller vol en er is veel meer sfeer. Voor de wedstrijd tegen Club begon, was er al een heuse show met lichtspektakel en vuurwerk. De fans genoten en konden hun energie overbrengen op de spelers.

Een algemeen gevoel van positiviteit in Sint-Truiden

Maar niet alleen bij de supporters lijkt alles gesmeerd te lopen. Iedereen binnen de club oogt enthousiast. De ogen van Wouter Vrancken fonkelden op de persconferentie na afloop. Trots kwam de trainer uitleggen hoe fier hij op zijn spelers was, die stuk voor stuk vechten voor wat ze waard zijn.

Verdediger Rein Van Helden zei na enkele speeldagen dat het verschil met vorig seizoen vooral de mentaliteit en de groepssfeer is. We vroegen het hem na de match tegen Club Brugge nog eens en kregen hetzelfde antwoord, maar met nog veel meer enthousiasme.

Nu strijden voor de Champions' Play-offs... Of zelfs meer?

De positieve flow die door de club heen vloeit is opmerkelijk. De Limburgers hebben al goede spelersgroepen gehad de laatste jaren, maar een play-off 1-plaats lukte hen niet. Dit jaar lijkt het wel prijs te zijn. Er wordt in ieder geval concreet gemikt op de top zes.

De grote vraag blijft: waar stopt dit? De spelers probeerden na afloop de verwachtingen wat te temperen, maar dat is niet zo makkelijk als er een variant van de Champions League-hymne wordt gedraaid na afloop van de match.

Op Stayen mag er gedroomd worden van Europees voetbal, al mogen de spelers vooral niet beginnen zweven. De meeste clubs uit de JPL lijken wat verzwakt te zijn in vergelijking met vorig seizoen, ook heel wat grote ploegen. Bij STVV is dat niet het geval, en daar kunnen ze nog van profiteren.

De Hel van Stayen is weer helemaal terug. De club ademt opnieuw ambitie. Met een realistische coach, een groep die in elkaar klikt en een publiek dat meeleeft, heeft STVV alles in huis om van dit seizoen iets uitzonderlijks te maken.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV

Meer nieuws

🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

11:00
Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

10:30
3
LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

10:15
Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

10:00
RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

09:30
2
KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

08:40
16
'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

09:00
Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

08:20
1
Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

08:00
3
Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

07:00
3
Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

07:40
Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

07:20
9
't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

06:30
Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

22:30
6
Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

22:52
Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

23:00
Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

22:00
7
Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

18:00
De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

21:40
3
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

20:40
1
Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

21:20
1
Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

21:00
7
Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

19:40
7
'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

20:00
5
'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

20:20
Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

19:00
12
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

19:20
'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

18:20
2
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

18:40
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
2
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Panzer Panzer over Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering ontleder ontleder ontleder ontleder over KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt Philipdesmet Philipdesmet over Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck Cul-de-sac Cul-de-sac over Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem' Didierke31 Didierke31 over Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..." J K J K over Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren" Jasperd Jasperd over RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko' CCpl CCpl over STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen Stefaan_82 Stefaan_82 over Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved