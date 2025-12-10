STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

STVV blaast iedereen omver: na 17 speeldagen staan de Kanaries tweede. De zege tegen Club Brugge zette Stayen in vuur en vlam, en de vraag klinkt luider dan ooit: waar stopt dit?

STVV is dé verrassing van het seizoen, dat is duidelijk. De Truienaars staan na 17 speeldagen op de tweede plaats in het klassement met 33 punten. Dat zijn er vier minder dan leider Union SG.

STVV-supporters geven alles

Voor de fans van Sint-Truiden zijn het hoogdagen, en dat valt ook te merken in het stadion. STVV won afgelopen weekend met 3-2 van Club Brugge. Een straffe zege, met Stayen als extra motor.

Stayen voelt dit seizoen toch wat anders aan dan de jaren voordien. Het stadion loopt veel sneller vol en er is veel meer sfeer. Voor de wedstrijd tegen Club begon, was er al een heuse show met lichtspektakel en vuurwerk. De fans genoten en konden hun energie overbrengen op de spelers.

Een algemeen gevoel van positiviteit in Sint-Truiden

Maar niet alleen bij de supporters lijkt alles gesmeerd te lopen. Iedereen binnen de club oogt enthousiast. De ogen van Wouter Vrancken fonkelden op de persconferentie na afloop. Trots kwam de trainer uitleggen hoe fier hij op zijn spelers was, die stuk voor stuk vechten voor wat ze waard zijn.

Verdediger Rein Van Helden zei na enkele speeldagen dat het verschil met vorig seizoen vooral de mentaliteit en de groepssfeer is. We vroegen het hem na de match tegen Club Brugge nog eens en kregen hetzelfde antwoord, maar met nog veel meer enthousiasme.





Nu strijden voor de Champions' Play-offs... Of zelfs meer?

De positieve flow die door de club heen vloeit is opmerkelijk. De Limburgers hebben al goede spelersgroepen gehad de laatste jaren, maar een play-off 1-plaats lukte hen niet. Dit jaar lijkt het wel prijs te zijn. Er wordt in ieder geval concreet gemikt op de top zes.

De grote vraag blijft: waar stopt dit? De spelers probeerden na afloop de verwachtingen wat te temperen, maar dat is niet zo makkelijk als er een variant van de Champions League-hymne wordt gedraaid na afloop van de match.

Op Stayen mag er gedroomd worden van Europees voetbal, al mogen de spelers vooral niet beginnen zweven. De meeste clubs uit de JPL lijken wat verzwakt te zijn in vergelijking met vorig seizoen, ook heel wat grote ploegen. Bij STVV is dat niet het geval, en daar kunnen ze nog van profiteren.

De Hel van Stayen is weer helemaal terug. De club ademt opnieuw ambitie. Met een realistische coach, een groep die in elkaar klikt en een publiek dat meeleeft, heeft STVV alles in huis om van dit seizoen iets uitzonderlijks te maken.