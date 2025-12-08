Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

Antwerp FC heeft de gloednieuwe Tribune 2 geopend met een klinkende overwinning tegen KRC Genk. Sven Jaecques droomt al luidop van de volgende bouwwerken op De Bosuil.

De gloednieuwe Tribune 2 daverde als in glorieuze tijden. Antwerp FC won zondagavond met 3-0 van KRC Genk. De nieuwe tribune had meteen invloed op het spel van The Great Old.

"Op de lange en middellange termijn zal deze tribune een gigantisch verschil maken voor de club", herhaalt Sven Jaecques zijn woorden van de voorbije weken en maanden. "De sfeer op De Bosuil was al uniek. Een hogere capaciteit is financieel noodzakelijk."

De CEO van Antwerp praat in Het Laatste Nieuws al luidop van een vervolg. "In deze fase kunnen we naar 21.000 toeschouwers gaan. In een volgende fase willen we opschalen naar een volledige capaciteit van 24.500 toeschouwers."

"In principe staat de nieuwe Tribune 2 er voor minstens tien jaar", geeft Jaecques meteen een indicatie van tijd mee. "Het tijdelijke karakter gaf ons de mogelijkheid om snel te handelen."

"We hadden hetzelfde kunnen doen als bij Tribune 1 en Tribune 4 door aan te bouwen", vervolgt de CEO. "Maar dan waren we zoals andere ploegen vertrokken voor drie à vier jaar en een resem aan procedures."





Is Jaecques nu al zeker dat die volgende uitbreiding er zal komen? "Het gaat om verschillende factoren: mobiliteit, veiligheid, organisatie,… Het is logisch dat er eerst wordt gekeken naar de situatie met 21.000 fans. Dit is nieuw voor ons én voor de buurt, hé."