0-1
16' Raphael Onyedika (Christos Tzolis)
Arbnor Muja 21'
1-1
Ryotaro Ito (pen) 32'
2-1
2-2
70' Kaye Furo (Christos Tzolis)
(Ryan Merlen) Andres Ferrari 81'
3-2
Datum: 06/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
STVV en Club Brugge zorgen voor spektakel in thriller met vijf doelpunten
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
Foto: © photonews

STVV heeft zaterdagavond met 3-2 gewonnen van Club Brugge. Een spectaculaire wedstrijd met een eerlijk resultaat. Invaller Andres Ferrari besliste de match met een fantastisch doelpunt.

STVV ontving Club Brugge zaterdagavond op Stayen. Bij de Truienaars kwamen Sissako en Taniguchi in de basis. Nicky Hayen behield het vertrouwen en besloot om niet te wisselen in vergelijking met de bekermatch tegen OH Leuven.

Tzolis mist, Onyedika maakt wel af

Na nog geen vijf minuten spelen hadden de bezoekers al op voorsprong kunnen en moeten staan. Christos Tzolis miste onbegrijpelijk door op doelman Kokubo, de enige die nog in de weg stond, te knallen. Dat terwijl hij alle tijd van de wereld kreeg.

Na een kwartier spelen was het dan toch prijs voor de bezoekers. Tzolis rende zijn flank af en gaf de bal dan heel slim tot bij Onyedika, die Kokubo wel kon verschalken. Maar lang bleef die voorsprong niet op het scorebord staan.

Vijf minuten na de openingstreffer zorgde Muja, na slecht uitvoetballen van keeper van den Heuvel, voor de gelijkmaker. Hij ging meteen met enkele handgebaren richting de Club Brugge-fans vieren, die hier niet zo blij mee waren.

Erop en erover

Op het halfuur liep het helemaal fout voor Club. Mechele beging hands en de bal ging op de stip. Ito twijfelde niet en kon STVV op voorsprong zetten. Onverdiend was het ook niet, want Club liet na 10 sterke eerste minuten maar weinig zien.

We gingen met een 2-1 tussenstand de rust in. Tijdens de pauze mocht Stankovic binnen blijven, in zijn plaats kwam Carlos Forbs. Blauw-zwart groeide wat meer in de tweede helft.

STVV-doelman Kokubo hield zijn ploeg enkele keren knap recht. Vooral zijn parade op een kopbal van Vanaken viel op. Maar het bleef niet duren: in minuut 70 werd Kokubo geklopt door invaller Furo, die mooi werd diep gestuurd door Tzolis.

Invaller Ferrari beslist de wedstrijd

Maar STVV gaf geen ademruimte. De Limburgers bleven proberen en werden daar ook voor beloond. Rond minuut 80 veranderde de Club-verdediging even in kaas met gaten. Ryan Merlen dribbelde zich voorbij enkele verdedigers en bereikte Ferrari, die nog eens tussen twee  Bruggelingen stond. De STVV-spits smeet zichzelf richting de grond en werkte fantastisch binnen met een halve omhaal.

Het was nog pompen of verzuipen tot het einde voor de thuisploeg, maar de 3-2 score bleef op het bord staan. Door deze overwinning springt STVV in het klassement over Club Brugge naar de tweede plaats. Blauw-zwart wordt derde met 32 punten, eentje minder dan de Truienaars.

Opstellingen

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.5 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Vanwesemael Robert-Jan   75' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Van Helden Rein 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Musliu Visar 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/59 (79.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/15 (20%)
Taniguchi Shogo 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Yamamoto Rihito 75' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Muja Arbnor 87' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
Ito Ryotaro 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Sebaoui Ilias A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Goto Keisuke 73' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
Ferrari Andres 17' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 15' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Juklerød Simen 15' 6.2 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 3' 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Nhaili Adam 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 5.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/23 (30.4%)
Siquet Hugo 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Ordonez Joel 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 82/91 (90.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 75/78 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Seys Joaquin 85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Vanaken Hans 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 56/63 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Onyedika Raphael 85' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
Vetlesen Hugo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
Stankovic Aleksandar 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Tzolis Christos A A 90' 8.0 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Tresoldi Nicolò 64' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Forbs Carlos 45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sandra Cisse   26' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meijer Bjorn 0'  
Nilsson Gustaf 5' 6.3  
Spileers Jorne 5' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
Ostoici Stefan 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Furo Kaye 26' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 1/6 (16.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
