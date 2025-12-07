Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

De fans van Club Brugge richten hun pijlen niet op de spelers of de coach, maar op het bestuur. Na de zwakke reeks en de nederlaag tegen STVV is de onvrede groot.

Volgens veel supporters is er de voorbije maanden met de miljoenen uit de transfers van Andreas Skov Olsen, Maxime De Cuyper en Antonio Nusa veel te weinig versterking gekomen.

Veel Brugse supporters vragen zich luidop af wat er met die inkomsten is gebeurd. Hun kritiek: met zulke bedragen en de nood aan scorende aanvallers had het bestuur kunnen investeren in een echte aanvaller. Nu blijft het elftal sukkelen, vooral voor doel.

Spanning tussen fans en bestuur van Club Brugge wordt groter

Na de nederlaag op Stayen klinkt de roep om een offensieve versterking tijdens de wintermercato luider dan ooit. Supporters vinden dat het huidige soort spitsen — of het nu Furo, Vermant, Tresoldi of Nilsson is — niet volstaat om de ambities van Club waar te maken.

Aan de andere kant staat de recente uitspraak van sportief directeur Dévy Rigaux, die zei dat Club Brugge geen “echte killer” nodig heeft. Die woorden zetten veel kwaad bloed. Voor veel fans is dat onbegrijpelijk zolang de club duidelijk moeite heeft om te scoren.

Lees ook... Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge›De spanning tussen bestuur en achterban escaleert steeds meer. De fans vinden dat de prioriteiten verkeerd liggen: de focus op jeugd en resultaten op lange termijn mag niet ten koste gaan van directe kwaliteit. Voor hen is het duidelijk: als Club iets wil betekenen voor de titel, moet nu ingegrepen worden.

Miljoenen op bankrekening, spelers van NXT die stilaan basisplaats kunnen opeisen, het machtige OHL uitgeschakeld in beker, Arsenal mogen ontvangen in Champions League, weldra immer sportieve succesverhaal Christmas @ Bruges, … Mij hoor je geen kritiek geven. #stvclu #clubbrugge — Tino Schamp (@TinoSchamp) December 7, 2025

Zoveel spelers verkocht maar het bestuur dacht dat het opnieuw zou lukken om dit jaar het niveau te behouden zonder veel bij te kopen.



Het is duidelijk dat ze het mis hadden, zie resultaten in de competitie en CL. #STVVCLU #STVCLU — Jurgen Duthoo (@JurgenDuthoo) December 7, 2025

Toptransfers van Rigaux: Romero, Siquet, Nilsson, Sandra terughalen, Reis, Osuji, Diakhon en erger nog: niet vervangen van Skov Olsen, niet inzien dat we een spits nodig hebben. Hoe lang nog vooraleer iemand hem op de realiteit wijst? #clubbrugge #STVCLU — Dieter Pollefeyt (@DieterPollefeyt) December 6, 2025

We verdedigen als kleuters en verprutsen kans op kans. Gelukkig dat Rigaux en Ladou voldoende voetbalkennis hebben om te weten dat het vanzelf goedkomt zonder versterking #STVCLU — Dieter Pollefeyt (@DieterPollefeyt) December 6, 2025