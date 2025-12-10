"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

David Hubert ging door alle emoties heen tegen Olympique Marseille. Hij is trots op de prestatie van zijn team, maar uiteraard was de frustratie ook groot na die afgekeurde goal voor millimeters.

De vraag bij de start van de persconferentie was eenvoudig: welk gevoel overheerste na de nederlaag tegen OM? Het antwoord was echter een stuk complexer: Union begon prachtig aan de wedstrijd en opende de score, maar werd daarna defensief te laks en kwam 1-3 achter te staan. Op basis van het laatste half uur en de vele kansen zou een gelijkspel echter niet onverdiend zijn geweest.

"Ik kies ervoor om trots te zijn", antwoordde David Hubert na enkele seconden van nadenken. "Het was niet perfect, de drie doelpunten die we incasseerden waren volledig vermijdbaar. Maar we hadden een spelplan opgesteld dat rekening hield met het feit dat we gedurende 90 minuten geen hoge druk konden houden. We moesten onze kansen grijpen en door de druklijn van de tegenstander komen zodra we de bal heroverden. En ik moet zeggen dat we dat in de eerste helft goed hebben uitgevoerd", begon hij.

Het scheelde heel weinig

Union bleef hopen ondanks een achterstand van twee doelpunten: "We wisten dat we nog kansen zouden krijgen. We brachten een nieuwe dynamiek met onze invallers, dat deed hen pijn. De jongens gaven niet op, ze deden alles tot de 95e minuut om op zijn minst gelijk te spelen en een punt te behalen dat verdiend zou zijn geweest gezien de wedstrijd."

Het was de VAR die dat verhinderde door de 3-3 van Kevin Mac Allister af te keuren vanwege buitenspel door een stukje schoen, en herhaalde dat bij het doelpunt van Promise David: "Mijn hart als voetballiefhebber bloedt vandaag. Als je ziet dat hij geen enkel voordeel haalt uit die positie... We hadden nog kansen, we deden Marseille twijfelen, daarom kies ik ervoor om trots te zijn."

Ondanks dat laatste half uur vol vuur, zal de nederlaag waarschijnlijk zware gevolgen hebben in de strijd om de top 24. Om daarin te belanden, zal Union waarschijnlijk een 4 op 6 moeten halen tegen Atalanta en Bayern München: "We weten dat één punt betekenisvol zou zijn geweest. Maar goed, het is wat het is. Er zijn nog dingen te verbeteren, maar we moeten geloven dat het nog steeds mogelijk is. We gaan er volledig voor, we laten deze kans niet liggen."