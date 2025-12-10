"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

David Hubert ging door alle emoties heen tegen Olympique Marseille. Hij is trots op de prestatie van zijn team, maar uiteraard was de frustratie ook groot na die afgekeurde goal voor millimeters.

De vraag bij de start van de persconferentie was eenvoudig: welk gevoel overheerste na de nederlaag tegen OM? Het antwoord was echter een stuk complexer: Union begon prachtig aan de wedstrijd en opende de score, maar werd daarna defensief te laks en kwam 1-3 achter te staan. Op basis van het laatste half uur en de vele kansen zou een gelijkspel echter niet onverdiend zijn geweest.

"Ik kies ervoor om trots te zijn", antwoordde David Hubert na enkele seconden van nadenken. "Het was niet perfect, de drie doelpunten die we incasseerden waren volledig vermijdbaar. Maar we hadden een spelplan opgesteld dat rekening hield met het feit dat we gedurende 90 minuten geen hoge druk konden houden. We moesten onze kansen grijpen en door de druklijn van de tegenstander komen zodra we de bal heroverden. En ik moet zeggen dat we dat in de eerste helft goed hebben uitgevoerd", begon hij.

Het scheelde heel weinig

Union bleef hopen ondanks een achterstand van twee doelpunten: "We wisten dat we nog kansen zouden krijgen. We brachten een nieuwe dynamiek met onze invallers, dat deed hen pijn. De jongens gaven niet op, ze deden alles tot de 95e minuut om op zijn minst gelijk te spelen en een punt te behalen dat verdiend zou zijn geweest gezien de wedstrijd."

Het was de VAR die dat verhinderde door de 3-3 van Kevin Mac Allister af te keuren vanwege buitenspel door een stukje schoen, en herhaalde dat bij het doelpunt van Promise David: "Mijn hart als voetballiefhebber bloedt vandaag. Als je ziet dat hij geen enkel voordeel haalt uit die positie... We hadden nog kansen, we deden Marseille twijfelen, daarom kies ik ervoor om trots te zijn."

Ondanks dat laatste half uur vol vuur, zal de nederlaag waarschijnlijk zware gevolgen hebben in de strijd om de top 24. Om daarin te belanden, zal Union waarschijnlijk een 4 op 6 moeten halen tegen Atalanta en Bayern München: "We weten dat één punt betekenisvol zou zijn geweest. Maar goed, het is wat het is. Er zijn nog dingen te verbeteren, maar we moeten geloven dat het nog steeds mogelijk is. We gaan er volledig voor, we laten deze kans niet liggen."

"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

