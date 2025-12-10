Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

Interim-trainer van Ajax, Fred Grim, hoopt dat Kasper Dolberg de komende weken de meer speelminuten gaat aankunnen. De Deense spits mocht zaterdag tegen Fortuna Sittard (1-3) onverwacht langer blijven staan door een blessure bij Wout Weghorst.

Weghorst viel na een half uur uit met een forse enkelblessure en is zeker tot de winterstop uitgeschakeld. “De blessure van Wout is ernstig. Hij komt dit jaar niet meer in actie. Automatisch ga je dan naar Kasper", zei Grim dinsdag in Bakoe voor de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag.

Dolberg had dit seizoen alleen een basisplaats tegen PSV in september. Daarna kampte hij met een buikwandblessure en viel hij in de laatste vijf wedstrijden telkens in. Grim erkent dat Dolberg nog niet op topniveau is.

“Hij heeft zaterdag meer minuten gemaakt dan we normaal goedvinden. Nood breekt wet, en hij heeft het duel goed verwerkt. Maar we moeten opletten dat hij niet te veel wedstrijden opeenstapelt", aldus Grim.

Kasper Dolberg moet noodgedwongen starten bij Ajax

Ajax is na vijf Champions League-duels nog puntloos en dreigt uitgeschakeld te worden. Grim wil in Azerbeidzjan met zijn sterkste opstelling spelen om van die hatelijke nul af te geraken. Dolberg is in de spits de eerste optie.



Naast Weghorst ontbreekt Ajax ook nog Kenneth Taylor en Josip Sutalo. Het is onduidelijk of zij zondag tegen Feyenoord weer beschikbaar zijn. De wedstrijd tegen Qarabag begint woensdag om 18.45 uur.