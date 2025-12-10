Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Zal Club Brugge kans maken tegen Arsenal in de Champions League deze woensdagavond? De opdracht lijkt zeer ingewikkeld voor blauw-zwart, dat net van trainer is veranderd. Vanaf 21 uur zullen we het te weten komen.

In de Champions League heeft Club Brugge ons de laatste tijd niet teleurgesteld. Tijdens de laatste speeldag echter verloren de Bruggelingen met 3-0 van Sporting en lieten ze hun wedstrijd volledig aan zich voorbijgaan. Een harde klap voor blauw-zwart, dat hoopte ten minste een punt in Portugal te behalen om te kunnen dromen van een plek in de top-24.

Club Brugge heeft momenteel vier punten. Er staan nog maar drie wedstrijden op het programma: deze wedstrijd tegen The Gunners, een uitwedstrijd in Kazachstan tegen Kairat Almaty en een laatste thuiswedstrijd tegen Marseille.

Kansen op kwalificatie gaaf houden

Als blauw-zwart hoop wil houden op kwalificatie, moeten ze minimaal vijf of zes punten halen. Een uitdaging die ingewikkeld zal zijn. Tegen de leider van de Champions League weet Club Brugge dat niets gegarandeerd is, maar ook dat Arsenal op papier superieur is. Maar tegen Barcelona kon het ook stunten: 3-3.

The Gunners zijn nog altijd ongeslagen in deze fase van de competitie. Vijf gespeelde wedstrijden en vijf zeges, dat is sterk werk. Het is het enige team dat zonder fouten presteert in de prestigieuze competitie. In de Premier League staan de Londenaren ook bovenaan. Na 15 gespeelde wedstrijden hebben ze tien keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en twee keer verloren.

Arsenal, een kern vol kwaliteit

Kwaliteitsspelers heeft Arsenal zeker. Eberechi Eze, Mikel Merino, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice...: de lijst van wereldsterren is immens. Aan Brugse zijde is de kwaliteit op papier natuurlijk minder, maar Brugge mag dromen. In de Champions League kan het soms op details aankomen. Als Club Brugge in een grootse dag is, kunnen ze mogelijk The Gunners uitdagen, maar dat zou uiteraard een prestatie van formaat zijn. Een groots optreden van een Carlos Forbs, Hans Vanaken en/of Raphael Onyedika zal onmisbaar zijn.



Club Brugge wil de rug rechten na hun nederlaag tegen STVV zaterdag in de competitie. Met een nieuwe coach beginnen de Bruggelingen als het ware aan een nieuwe fase. Niets zou mooier zijn dan te beginnen met een overwinning of op zijn minst een gelijkspel tegen Arsenal. De kans dat dit gebeurt blijft echter erg klein. Maar wat als Brugge zichzelf het recht geeft om te dromen?