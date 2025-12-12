Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Dender ontvangt dit weekend Club Brugge in een belangrijke thuiswedstrijd. Voor aanvaller Bruny Nsimba krijgt het duel een bijzondere betekenis, mede door de aanwezigheid van Ivan Leko, die een rol speelde bij zijn eerste stappen in het Belgische topvoetbal.

Eerste overwinning en strijd om behoud

Nsimba droeg de kapiteinsband in afwezigheid van Kobe Cools en nam de voorbije weken het voortouw. Het duurde vijftien speeldagen voor Dender een eerste zege boekte. “Dat had al veel eerder moeten en zeker kunnen gebeuren”, vertelt hij in Primo.

De ploeg verdiende al een paar keer om de drie punten te pakken, maar omdat de kansen vakkundig de nek werden omgewrongen kwam de zege er nog niet. “Op Antwerp vielen alle puzzelstukken wel op hun plaats. Die zege kwam niet uit de lucht vallen. We waren al een paar weken in goeie doen.”

De aanvaller benadrukte dat de ploeg ondanks de moeilijke start bleef werken. “Da's soms lastig, ja. Wat logisch is. Het is dan een kwestie van hard te blijven werken en jezelf iedere dag pushen om minstens even goed te presteren. Uiteindelijk word je daar vroeg of laat toch voor beloond.”

De kalender toont nog een mooi aantal wedstrijden. Nsimba gelooft er dan ook nog in dat er geen enkele reden is om te panikeren, zolang het mathematisch mogelijk is om het behoud af te dwingen in de Jupiler Pro League.

Bijzondere link met Leko

Voor Nsimba krijgt de confrontatie met Club Brugge een extra dimensie. Hij maakte zijn debuut in 2020 bij Antwerp onder Ivan Leko. “Van toenmalig Antwerp-coach Ivan Leko kreeg ik inderdaad mijn eerste speelminuten in de Belgische Bekerfinale tegen Club Brugge”, gaat hij verder.





Die werd in volle coronatijd op 1 augustus zonder supporters in het Koning Boudewijnstadion gespeeld. “We wonnen met 0-1, waardoor ik met mijn eerste invalbeurt meteen een trofee won. Ik gaf mijn beker aan mijn mama als aandenken voor alles wat ze voor mij gedaan heeft en nog steeds doet”, besluit hij.

Die ervaring vormt een blijvende herinnering en geeft de huidige wedstrijd een persoonlijke lading. Nsimba koppelt zijn motivatie aan de strijdlust die hij ook symbolisch draagt met de leeuwentatoeage op zijn arm.