Manuel Gonzalez
En nu KRC Genk, over en out voor Fink? Dit zegt de trainer zelf
KRC Genk verloor donderdagavond in Denemarken, maar trainer Thorsten Fink toonde zich opvallend strijdvaardig. Ondanks de druk en de kritische blik van buitenaf benadrukte hij zijn energie en de steun van de achterban.

Steun van de supporters

Voor de aftrap kreeg Fink aanmoedigingen van de meegereisde fans. “Ik was er heel blij mee”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. De trainer gaf aan dat een coach vaak verantwoordelijk wordt gehouden bij verlies, maar dat de steun van de tribunes hem zichtbaar goed deed.

Hij wees erop dat zijn manier van emoties tonen verschilt van andere coaches. “Ik denk dat de fans voelen dat ik vechtlust heb. Ik ben misschien niet zo uitbundig als andere coaches en ga geen amok maken langs de zijlijn, maar ik uit mijn emoties anders.” Daarmee maakte hij duidelijk dat zijn stijl niet minder betrokken is.

Energie en toekomst

Fink benadrukte dat hij nog steeds de kracht heeft om de situatie te keren. “Ik heb wél nog de energie om dit om te draaien. Het is dan extra fijn dat de fans zo’n boodschap geven. Ze hadden er ook anders kunnen mee omgaan, na dat negatieve artikel van jullie”, zei hij met een knipoog.

De nederlaag tegen Midtjylland werd door velen als ingecalculeerd beschouwd, zo voegt de krant er aan toe. Toch blijft de druk groot, want in de Belgische competitie kan Genk zich geen misstappen veroorloven. Het Europese traject lijkt voorlopig veilig, maar nationaal moet de ploeg dringend een antwoord geven.

Zondag wacht Westerlo in de Cegeka Arena. Daar moet Genk beter presteren dan in Denemarken en vooral een reactie tonen na de zware nederlaag tegen Antwerp. “Natuurlijk is er druk”, stelde Fink. “Maar ik werk nog graag in Genk”, besluit de Duitser.

