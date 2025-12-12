Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

De Pro League heeft zojuist het schema voor het einde van de klassieke fase onthuld, van na de winterstop tot en met de 30e speeldag. En ook voor de kwartfinales van de Beker van België zijn de datums ondertussen bekend.

Deze vrijdagnamiddag heeft de Pro League het schema van de laatste tien speeldagen van de reguliere fase gepubliceerd, die van midden januari tot eind maart zullen plaatsvinden, voor de start van de Play-Offs.

Het schema is bekend tot het einde van de reguliere fase

De 21e speeldag van het kampioenschap begint met een wedstrijd tussen Club Brugge en RAAL La Louvière op vrijdag 16 januari. De wedstrijden tussen Gent en Anderlecht (13u30) en Charleroi en Standard (18u30) zijn gepland voor zondag - een eerste Super Sunday.

In het hele land zal de 23e speeldag bijzonder nauwlettend worden gevolgd, aangezien de twee favorieten voor de titel, Union en Club Brugge, tegenover elkaar komen te staan op zondag 1 februari in het Dudenpark (18u30), evenals Standard en Anderlecht, diezelfde zondag om 13u30.

All #jupilerproleague regular season fixtures are in! 😍📅



🇳🇱 https://t.co/rpzAcWRibw

🇫🇷 https://t.co/bF6P1jj7xS



Check out the full schedule in our app 📲 pic.twitter.com/jI7BgEC4At — Pro League (@ProLeagueBE) December 12, 2025

Zoals gebruikelijk zullen alle wedstrijden van de 30e speeldag in de eerste klasse gelijktijdig plaatsvinden, om te voorkomen dat er berekeningen worden gemaakt tussen bepaalde teams. Deze afsluiting van de reguliere fase vindt plaats op zondag 22 maart vanaf 18u30.



Lees ook... Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur›

Ondertussen zijn ook de kwartfinales van de Beker van België op hun datum gezet. "Na de winterstop beginnen we er op 13 januari opnieuw aan in de Croky Cup, met Royal Antwerp FC - RAAL La Louvière en Sporting Charleroi - Club Brugge", klinkt het op de webstek van de Pro League.