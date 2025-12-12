Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Standard staat na een reeks degelijke resultaten verrassend in de top zes van de Jupiler Pro League. Ondanks die positie klinkt er zowel intern als extern de boodschap dat de ploeg niet mag wegdromen.

Resultaten en cijfers

De Rouches behaalden in de laatste vijf wedstrijden tien punten en verloren slechts één keer, op het veld van STVV. Daarmee klom de ploeg van plaats twaalf naar zes. Coach Vincent Euvrard benadrukte dat de huidige rangschikking niet volledig strookt met de prestaties. “Gezien onze prestaties en de omstandigheden horen we er niet thuis, maar we staan er wel. Dus why not ?”, klonk het.

De cijfers lijken een kentering te tonen, maar wie de wedstrijden volgde, zag dat Standard vaak moeite had om overtuigend te spelen. Blessures en een gebrek aan sprankelend voetbal blijven een constante.

Kritische blik van Defour

Voormalig kapitein Steven Defour gaf zijn visie op de situatie. “Het is verrassend om dit Standard plots in de top zes te zien. Mooi voor hen, maar het duidt ook op de zwakte van de concurrentie”, reageerde hij heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Euvrard erkent dat de ploeg boven haar waarde staat. Het klassement van de ‘expected points’ plaatst Standard slechts op de dertiende plaats. Daarmee wordt bevestigd dat de resultaten niet volledig overeenstemmen met de onderliggende prestaties.

“Als je ziet hoeveel matige wedstrijden Standard dit seizoen al heeft gespeeld, dan geeft die huidige zesde plaats toch een beetje het failliet van de Jupiler Pro League aan”, besluit Steven Defour met een stevige uitspraak.

