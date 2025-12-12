🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

Het vertrek van Nicky Hayen bij Club Brugge én het in huis halen van Ivan Leko als snelle vervanger heeft er op ingehakt. Bij de clubs, bij de analisten en ook bij de supporters. En dus werd er ook creatief omgesprongen met de zaak.

Het nieuws van het ontslag van Nicky Hayen is als een bom ingeslagen bij Club Brugge. De supporters waren dan ook niet echt tevreden met zijn plotse ontslag en lieten dat ook duidelijk weten tijdens de wedstrijd tegen Arsenal.

Ze kwamen met een eerbetoon vol respect aan Nicky Hayen, maar ook met een duidelijke boodschap richting het Brugse bestuur. Dat Ivan Leko werd weggeplukt bij een concurrent, was ook een bizarre move voor velen.

Naast de kritiek was er ook plaats voor humor. Zowel vanuit Q Music als vanuit een aantal supporters werd er op ludieke wijze omgegaan met wat er deze week allemaal gebeurde. Ondertussen hebben ze bij Gent een nieuwe coach met Rik De Mil, maar dat was bij bepaalde filmpjes nog niet bekend.

De voetbalwereld gaat snel. Af en toe zijn er al eens misverstanden, zoals dat ook het geval is in FC De Kampioenen. En dus leverde een en ander ook op dat front opnieuw een paar epische filmpjes op - geniet gerust mee.