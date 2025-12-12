Volg Standard - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 12/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?
Foto: © photonews

De Europese wedstrijden liggen opnieuw achter ons en daar roept de Jupiler Pro League opnieuw. Standard en OH Leuven openen de 18e speeldag in Sclessin.

Standard voor 9 op 9

En hoe wisselvallig het seizoen van Standard ook mag zijn, de Rouches staan wel op een mooie zesde plaats in het klassement. Mede door het falen van vele andere teams en omdat 7 ploegen op amper 6 punten van elkaar staan met Standard bovenaan dat pelotonnetje.

Na de overwinningen op het veld van KV Mechelen en Cercle Brugge hebben de troepen van Vincent Euvrard zich naar boven gehesen in het klassement en de wisselvalligheid even van zich afgeschud waardoor ze thuis voor 9 op 9 gaan. Maar dat is niet evident want hoewel Sclessin in het verleden vaak een onineembare vesting was, staat Standard pas op de 10e plek in het thuisklassement van de Jupiler Pro League.

"We zitten in een goede flow", erkende ook Standard-speler Nkada op de persconferentie daags voor het treffen met OH Leuven. "Maar het staat allemaal dicht bij elkaar dus we moeten nederig blijven. Er zijn veel goede ploegen waar het heel moeilijk tegen spelen is. We gaan voor een mooie laatste maand van het jaar."

OHL én Mazzu voor doorbreken van negatieve spiraal

Bij Leuven hebben ze dan weer drie wedstrijden op rij niet gewonnen en willen ze zo snel mogelijk de negatieve spiraal omkeren. Zeker omdat ze afgelopen weekend thuis tegen Zulte Waregem de drie punten verdienden maar niet konden pakken

OHL-coach Felice Mazzu zal alvast een warm welkom krijgen in Sclessin. Als ex-trainer van Charleroi heeft Mazzu vaak bij de vijand op de bank gezeten. Qua balans doet Mazzu het echter niet zo goed tegen Standard met slechts 3 overwinningen uit 25 confrontaties.

Kunnen Mazzu en OH Leuven de negatieve spiraal doorbreken tegen Standard? Volg het vanaf 20u45 live op Voetbalkrant.

Prono Standard - OH Leuven

Standard wint
Gelijk
Standard Standard wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
81.36% 14.41% 4.24%
Populairste
2-1
(87x)		 2-0
(62x)		 1-0
(33x)

Vergelijking Standard - OH Leuven

Positie

6
14

Punten

24
16

Gewonnen

7
4

Verloren

7
9

Gescoorde doelpunten

16
18

Doelpunten tegen

20
27

Gele kaarten

37
49

Rode kaarten

6
1

Onderlinge duels gewonnen

9
7
9
31/08 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
26/04 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Standard Standard
22/04 20:30 Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
07/12 18:15 Standard Standard 1-1 OH Leuven OH Leuven
31/08 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-0 Standard Standard
05/05 16:00 OH Leuven OH Leuven 3-1 Standard Standard
06/04 18:15 Standard Standard 0-0 OH Leuven OH Leuven
10/02 16:00 Standard Standard 1-0 OH Leuven OH Leuven
30/09 18:15 OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
23/04 18:30 OH Leuven OH Leuven 3-2 Standard Standard
21/08 18:30 Standard Standard 1-3 OH Leuven OH Leuven
19/12 21:00 OH Leuven OH Leuven 2-1 Standard Standard
16/10 20:45 Standard Standard 2-2 OH Leuven OH Leuven
06/02 20:45 Standard Standard 1-1 OH Leuven OH Leuven
12/09 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
30/01 18:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-2 OH Leuven OH Leuven
08/12 14:30 OH Leuven OH Leuven 0-0 Standard Standard
18/08 14:30 Standard Standard 1-0 OH Leuven OH Leuven
09/03 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-4 Standard Standard
04/11 20:30 Standard Standard 2-0 OH Leuven OH Leuven
18/03 14:30 Standard Standard 4-0 OH Leuven OH Leuven
18/11 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
07/07 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
01/07 19:30 OH Leuven OH Leuven 2-0 Standard Standard
Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

11/12

OH Leuven staat na zeventien wedstrijden met zestien punten op een veertiende plaats. De rode lijn is dankzij een paar goede resultaten van hekkensluiter FCV Dender EH wel ...

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

11/12

OH Leuven staat vrijdagavond voor een uitwedstrijd bij Standard. Felice Mazzu blikt vooruit op het duel en geeft zijn visie op de huidige positie van de Luikse club, die zi...

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40

Razvan Marin trok afgelopen zomer naar de Griekse competitie en heeft sindsdien niets van zijn kwaliteiten ingeboet. De voormalige spelmaker van Standard joeg de bal in de ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
