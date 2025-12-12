LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

De Europese wedstrijden liggen opnieuw achter ons en daar roept de Jupiler Pro League opnieuw. Standard en OH Leuven openen de 18e speeldag in Sclessin.

Standard voor 9 op 9

En hoe wisselvallig het seizoen van Standard ook mag zijn, de Rouches staan wel op een mooie zesde plaats in het klassement. Mede door het falen van vele andere teams en omdat 7 ploegen op amper 6 punten van elkaar staan met Standard bovenaan dat pelotonnetje.

Na de overwinningen op het veld van KV Mechelen en Cercle Brugge hebben de troepen van Vincent Euvrard zich naar boven gehesen in het klassement en de wisselvalligheid even van zich afgeschud waardoor ze thuis voor 9 op 9 gaan. Maar dat is niet evident want hoewel Sclessin in het verleden vaak een onineembare vesting was, staat Standard pas op de 10e plek in het thuisklassement van de Jupiler Pro League.

"We zitten in een goede flow", erkende ook Standard-speler Nkada op de persconferentie daags voor het treffen met OH Leuven. "Maar het staat allemaal dicht bij elkaar dus we moeten nederig blijven. Er zijn veel goede ploegen waar het heel moeilijk tegen spelen is. We gaan voor een mooie laatste maand van het jaar."

OHL én Mazzu voor doorbreken van negatieve spiraal

Bij Leuven hebben ze dan weer drie wedstrijden op rij niet gewonnen en willen ze zo snel mogelijk de negatieve spiraal omkeren. Zeker omdat ze afgelopen weekend thuis tegen Zulte Waregem de drie punten verdienden maar niet konden pakken





OHL-coach Felice Mazzu zal alvast een warm welkom krijgen in Sclessin. Als ex-trainer van Charleroi heeft Mazzu vaak bij de vijand op de bank gezeten. Qua balans doet Mazzu het echter niet zo goed tegen Standard met slechts 3 overwinningen uit 25 confrontaties.

Kunnen Mazzu en OH Leuven de negatieve spiraal doorbreken tegen Standard? Volg het vanaf 20u45 live op Voetbalkrant.