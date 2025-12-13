Felice Mazzu is opgelucht na verlossende zege van OHL tegen Standard: "Iedereen was gefrusteerd"

Na een één op negen kon OHL vrijdag opnieuw winnen in de competitie. De mannen van Felice Mazzu wonnen met 0-1 op het veld van Standard.

OH Leuven verloor de afgelopen weken nipt van STVV en Genk. In de beker verloor OHL met 1-2 van Club Brugge. Vorige speeldag kwamen de mannen van Felice Mazzu ook niet verder dan een gelijkspel tegen Zulte Waregem.

"We verdienden meer"

OHL speelt goed onder de vleugels van Felice Mazzu. Daarom is het extra zuur dat de club die wedstrijden niet over de streep kon trekken. Al is verliezen tegen STVV, Genk en Club Brugge absoluut geen schande.

Toch bleef Mazzu met een zuur gevoel achter. "We verdienden meer de afgelopen weken, maar hadden een paar keer een detail tegen ons", sprak Mazzu na de wedstrijd tegen Standard op de website van OH Leuven.

Verlossende zege tegen Standard

Tegen Standard was er inderdaad die verlossende zege. Sory Kaba zorgde na 73 minuten voor het enige doelpunt van de wedstrijd. "De groep verdient het na de afgelopen weken om te winnen. Het belangrijkste zijn de drie punten. Chapeau voor de mentaliteit van mijn ploeg. Het is positief dat we de 0 konden houden", klonk het bij Mazzu.

“De spelers hebben begrepen dat ze meer intensiteit moesten brengen met en zonder bal. De zege was verdiend. Iedereen was gefrustreerd. Vandaag hebben we de wedstrijd gespeeld die we moesten spelen.”