Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Ook in de Premier League wordt er dit weekend opnieuw gevoetbald. Op zaterdag komen Liverpool, Chelsea en Arsenal in actie. Die eerste twee ploegen deden wat ze moeten doen.

Mo Salah eiste de voorbije week de schijnwerpers op bij Liverpool na enkele uitspraken die niet gesmaakt werden door de club en Arne Slot. De dribbelaar werd daarop uit de selectie geweerd voor het duel tegen Inter in de Champions League.

Voor de competitiewedstrijd tegen Brighton van zaterdag werd Salah wel geselecteerd en hij liet er nog eens zijn grote klasse bewonderen. Ekitike brak al in de eerste minuut de ban voor Liverpool door de score te openen. Een droomstart voor Arne Slot en co.

Salah deelt assist uit

Salah mocht in de eerste helft al invallen voor de geblesseerde Joe Gomez. Daar zou Slot geen spijt van hebben, want de sterspeler van de Reds schilderde de bal op het uur op hoekschop op het hoofd van - opnieuw - Ekitike. Salah kwam daarna nog dicht bij een treffer, maar gescoord werd er niet meer. Onze landgenoot Maxim De Cuyper bleef negentig minuten op de bank bij Brighton.

Ook Chelsea moest zaterdag aan de bak. Het ontving thuis Everton en werd na 21 minuten bij de hand genomen door Cole Palmer: 1-0. Malo Gusto deed de rest met de 2-0. The Blues zijn zo momenteel vierde in het klassement.

Vanavond speelt ook leider Arsenal nog. De Gunners nemen het thuis op tegen hekkensluiter Wolverhampton. Zondag is het uitkijken naar onder meer Crystal Palace tegen Manchester City.



