Lorenz Lomme
| 1 reacties
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"
Foto: © photonews

RSC Anderlecht ontvangt zaterdag Sint-Truiden in misschien wel de meest interessante affiche van speeldag 18. STVV-coach Wouter Vrancken schoof vrijdag aan voor de verzamelde pers en had een duidelijke boodschap voor de Brusselaars.

STVV is voorlopig dé seizoensrevelatie. De Kanaries staan tweede in het klassement en brengen uitstekend voetbal, gekoppeld aan goede resultaten. Vorig weekend werd Club Brugge daar nog het slachtoffer van op Stayen, waar de West-Vlamingen een 3-2-nederlaag moesten slikken.

Dit weekend wacht met Anderlecht een nieuwe test. Voor Keisuke Goto wordt het een blij weerzien met de ploeg die hem naar Europa haalde. De 20-jarige Japanner wordt tot het einde van het seizoen door RSCA verhuurd aan STVV en doet het voorlopig uitstekend in Limburg met vijf goals in de Jupiler Pro League.

Vrancken wil Goto houden in januari

Het Laatste Nieuws schrijft dat Besnik Hasi wel openstaat voor een vervroegde terugkeer van de aanvaller, in de wintermercato dan. Wouter Vrancken is daar niet mee opgezet. "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen", zei de Limburger vrijdag op zijn persconferentie, geciteerd door diezelfde krant.

"Nochtans weet Anderlecht goed genoeg dat er geen clausule in Goto's contract staat", was Vrancken duidelijk. "Het is verrassend dat ze vlak voor onze onderlinge wedstrijd op een bepaalde manier toch in zijn hoofd willen kruipen."

Goto laat het alvast niet aan zijn hart komen. "De intensiteit op training was goed. Hopelijk kan hij zich morgen opnieuw laten zien", aldus Vrancken. Anderlecht kan met een zege over STVV springen in de stand.

Volg Anderlecht - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (13/12).

